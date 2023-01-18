«Имеет влияние на Шольца». Кто такой Борис Писториус и почему ждут, что он поддержит поставку танков Украине 18 января, 08:59 TRISTAR MEDIA (Фото:Борис Писториус — опытный политик и однопартиец Шольца)

Новым министром обороны Германии назначен 62-летний Борис Писториус — опытный политик и однопартийец канцлер Олаф Шольц. Официально он вступит в должность в четверг — после присяги, и в тот же день будет принимать у себя председателя Пентагона Ллойда Остина.

Новим міністром оборони Німеччини призначено 62-річного Бориса Пісторіуса — досвідченого політика і однопартійця канцлера Олафа Шольца з Соціал-демократичної партії (СДПН).

Він очолить німецьке оборонне відомство після відставки Крістіни Ламбрехт, яку серед іншого критикували за нерішучість щодо постачання військової техніки Україні. Очікується, що тепер Пісторусу доведеться ухвалювати рішення про відправлення Києву німецьких танків Leopard-2, до чого Берлін закликали багато союзників.

Пісторіус офіційно вступить на посаду в четвер після складання присяги — і того ж дня прийматиме у себе голову Пентагону Ллойда Остіна.

Крістіна Ламбрехт, яка обіймала посаду міністра оборони Німеччини з грудня 2021 року, подала у відставку у понеділок. Свій крок вона пояснила неможливістю ухвалювати виважені рішення під тиском, який чиниться на Німеччину у питаннях допомоги Україні.

Ламбрехт справді вже кілька місяців активно критикують за нерішучу позицію в українському питанні та загальні помилки у керівництві збройними силами.

Зокрема, багато хто висловлював невдоволення після того, як вона в січні 2022 року, незадовго до початку російського вторгнення, заявила, що відправка Києву п’яти тисяч касок стане «чітким сигналом» підтримки Берліна.

У цей момент інші західні союзники України, зокрема Велика Британія та США, вже постачали Україні летальну зброю, зокрема протитанкові ракетні системи. Крім того, у своєму першому інтерв'ю після призначення міністром оборони вона зізналася, що не знає системи військових звань.

Проте останньою краплею стало новорічне відео, яке Ламбрехт розмістила у своїх соціальних мережах. У ньому вона стоїть на тлі феєрверків у Берліні і каже, що війна для неї була пов’язана «з багатьма особливими враженнями» та «безліччю зустрічей з дуже цікавими, особливими людьми». Багато хто вважає, що такий тон щодо війни в Україні явно недоречний.

Преса також пригадала Ламбрехт її нездатність покращити оснащення збройних сил Німеччини, яке останніми роками викликає чимало критики як у самій країні, так і у союзників по НАТО.

Крім того, останніми днями тиск на Ламбрехт посилився, оскільки західні союзники чекають від Берліна схвалення постачання Києву німецьких танків Leopard-2. Декілька європейських країн, серед них Польща та Фінляндія, висловили готовність надати Україні ці танки, проте до теперішнього моменту Берлін відмовлявся дати на це дозвіл. Канада теж не виключає, що може приєднатися до «танкового союзу», але без схвалення німецької влади поки що такий крок не розглядає.

У минулому канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що його уряд не хоче надавати Україні важку техніку наодинці, і це рішення має бути ухвалене спільно зі Сполученими Штатами. Однак на початку цього року Велика Британія оголосила про постачання ЗСУ своїх основних бойових танків Challanger-2 — і при цьому відкрито закликала Німеччину наслідувати її приклад, з аналогічним закликом виступила і влада США.

До цього Берлін вже відправляв Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та системи ППО, а в січні оприлюднив плани поставити БМП Marder (одночасно бронетранспортери Україні також вирішили надати США та Франція).

Що відомо про Бориса Пісторіуса?

З 2013 року Пісторіус обіймав посаду міністра внутрішніх справ землі Нижня Саксонія, і за цей час здобув славу політика, який добре розуміється на сфері внутрішньої безпеки.

Він належить до лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), як і Олаф Шольц. І хоча у 2019 році вони конкурували у боротьбі за посаду партійного лідера (яку обидва програли), у загальній політичній повістці вони — союзники.

У 2016 році повідомлялося, що Пісторіс був у відносинах з Доріс Шредер-Копф, колишньою дружиною екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого тісними зв’язками з Кремлем. Проте з того часу вони розійшлися.

Деякі аналітики вважають, що Пісторіус має вплив на канцлера. Саме йому відводиться значна роль в ухваленні рішення щодо постачання танків Україні, попри те, що офіційно останнє слово буде за Шольцем.

«Я дуже радий, що посаду міністра оборони обійме Борис Пісторіус, видатний політик нашої країни. Він надзвичайно досвідчений політик з адміністративними навичками, який багато років займався питаннями безпеки, — йдеться у заяві Шольца. — З його компетентністю, наполегливістю та великим серцем, він як якраз та людина, яка має очолити Бундесвер у ці часи епохальних змін».

У молодості Пісторіус сам служив у Бундесвері до того, як пішов здобувати юридичну освіту, і, за оцінкою експертів, непогано розуміється на військовій справі.

Зміна військового керівництва Німеччини відбулася за кілька днів до чергової зустрічі союзників у форматі «Рамштайн» на однойменній авіабазі в Німеччині. Вона має відбутися 20 січня.

Формат створений для координації військової допомоги Україні, до нього входять десятки країн — переважно членів НАТО та Європейського союзу.

У четвер для участі у черговій нараді до Німеччини прибуде міністр оборони США Ллойд Остін. Зустрічати його вперше має Пісторіус.

Очікується, що саме на цій зустрічі може бути ухвалено рішення про постачання західних танків Україні.

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