«Исторический шанс». Почему Украина должна победить и изменить систему безопасности Европы — The Economist 31 марта, 19:50 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский военный стоит в воронке от взрыва в лесу в Киевской области, 30 марта (Фото:REUTERS / Serhii Nuzhnenko)

В начале войны не только Россия, но и многие аналитики ожидали быстрого поражения Украины. Однако этого не произошло.

НВ публикует перевод статьи The Economist о том, почему Украина должна победить в войне и изменить систему безопасности в Европе.

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Отказ Путина от надежд на быструю победу

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Когда Владимир Путин приказал российским войскам пересечь границу с Украиной, он был не единственным, кто думал, что победа будет быстрой. Многие западные аналитики тоже ожидали, что столица Киев падет в течение 72 часов. Украинская доблесть и изобретательность опровергли эти предположения. Война идет уже шестую неделю, и сторона, которая рассчитывает на победу, — это не Россия, а Украина, и это будет победа, которая перекроит карту европейской безопасности.

В беседе с The Economist в Киеве 25 марта президент Владимир Зеленский объяснил, почему сила народа является секретом сопротивления Украины и почему успех в войне смещается в пользу его страны. «Мы верим в победу. Это наш дом, наша земля, наша независимость. Это просто вопрос времени», — заявил он.

Поле битвы начинает рассказывать ту же историю, что и президент. После нескольких недель, когда российское наступление было остановлено, украинские силы начали контратаку. 29 марта Россия заявила, что «фундаментально сократит» северную кампанию. Ее отступление вполне может быть только тактическим, но Россия, по сути, признала, что на данный момент она не может взять Киев.

Что означает победа для Украины

Тем не менее, большие территории Украины остаются под контролем России, в том числе полоса земли на южном побережье, которая, как теперь утверждают россияне, всегда была в центре их внимания. Значительная часть украинской армии в районе Донбасса уязвима для окружения. Никто не должен недооценивать российскую огневую мощь. Даже если ее силы истощены и деморализованы, они могут окопаться. Победа для Украины означает сохранение своих бригад на Донбассе в целости и использование их, чтобы помешать России надежно удерживать оккупированную территорию.

Для этого, сказал нам Зеленский, Запад должен ввести более жесткие санкции против России и поставить больше оружия, включая самолеты и танки. Санкции истощают способность России выдерживать длительную войну. Оружие поможет Украине вернуть территорию. Но страны НАТО отказываются предоставить ему то, что он хочет. Учитывая, что поставлено на карту как для Запада, так и для Украины, это выдает предосудительную ошибку стратегического видения.

Для Украины решающая победа предотвратит еще одно российское вторжение. Чем убедительнее Украина сможет вытеснять российскую армию, тем больше у нее будет возможностей сопротивляться компромиссам, которые могут отравить мир. Победа также станет лучшей основой для создания послевоенного демократического государства, менее коррумпированного олигархами и российским влиянием.

Исторический шанс для Запада

Преимущества для Запада были бы почти столь же большими. Украина могла бы не только оживить дело демократии, но и укрепить европейскую безопасность. За 300 лет империализма Россия неоднократно воевала в Европе. Иногда, как в случае с Польшей и Финляндией, она была захватчиком. В других случаях, как с нацистской Германией и наполеоновской Францией, она подвергалась смертельной угрозе, и сама становилась жертвой агрессии.

Сильная, демократическая Украина помешала бы экспансионизму России, потому что ее границы были бы в безопасности. В краткосрочной перспективе в Кремле останется разъяренный, побежденный диктатор, но в конечном итоге Россия, следуя примеру Украины, скорее решит свои проблемы путем реформ внутри страны, чем авантюрами за границей. Таким образом, НАТО стал бы меньше истощать бюджет и дипломатию. Соединенным Штатам было бы проще заниматься своим растущим соперничеством с Китаем.

Увы, большая часть Запада, похоже, не видит этого исторического шанса. Америка лидирует, как и должна, даже несмотря на то, что наложила вето на отправку Украине самолетов. Но Германия придерживается краткосрочного взгляда на санкции, уравновешивая давление своих союзников и общественного мнения сохранением своих торговых связей с Россией, поставщиком большей части ее нефти и природного газа. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что выступает от имени западных союзников, когда говорит, что поставка тяжелых вооружений, в которых нуждается Украина, превратит их в «участников (конфликта — ред.)». Зеленский обвиняет такие страны либо в недальновидности, либо в трусости. Он прав.

Возможно, в Германии сомневаются, что Украина сможет оставить позади свое постсоветское прошлое. Это правда, что после того, как протесты на Майдане установили демократию в 2014 году, страна не смогла избавиться от коррупции и политической инерции. А после обстрела российской артиллерией экономика Украины окажется в руинах. Однако ЕС может помочь сделать так, чтобы на этот раз все было по-другому, начав работу над членством Украины прямо сейчас. Не может быть большего подтверждения основополагающей миссии ЕС по установлению мира на континенте, разоренном войной.

Приведение управления Украины в соответствие с управлением ЕС обязательно будет длительным и бюрократическим. Риск заключается в том, что Брюссель тянет Украину за собой, как будто Европа снисходит до того, чтобы позволить ей присоединиться. Вместо этого ЕС должен горячо приветствовать Украину, как приветствовали Восточную Европу, когда она избавилась от советского господства в начале 1990-х годов. Это требует щедрой помощи для восстановления экономики, а также политической поддержки и терпения.

Ядерный « аргумент»

Другое опасение принадлежит Макрону: НАТО спровоцирует Россию. С самого начала этой войны, говоря о «последствиях… таких, каких вы никогда не видели за всю свою историю», Путин намекнул, что вмешательство Запада может привести к применению ядерного оружия. Поэтому Запад мудро дал понять, что НАТО не будет воевать против российских войск, потому что, если бы они это сделали, война могла бы выйти из-под контроля и привести к катастрофическим последствиям.

Однако отступление перед путинской ядерной угрозой тоже связано с риском. Ограничение помощи Украине будет способствовать тому, чтобы Россия навязала Зеленскому нестабильный — и, следовательно, временный — мир. Это вознаградит Путина за его угрозы, подготовив его следующий акт атомной агрессии. Напротив, более мощное оружие и санкции означали бы изменение степени помощи, но не ее вида. А на этой неделе, столкнувшись с украинским успехом, Россия приостановила кампанию на севере, вместо того чтобы нагнетать обстановку. По всем этим причинам лучшим средством сдерживания для НАТО является противодействие завуалированной угрозе Путина и четкое указание на то, что ядерное или химическое злодеяние приведет к полной изоляции России.

Конфликт непредсказуем. История полна войн, которые должны были быть короткими, но затянулись на годы. Украина выиграла первую фазу этой просто потому, что выжила. Теперь нужно продвигаться вперед, поэтому Зеленскому нужна удвоенная помощь Запада. Было бы ужасно, если бы между плохим миром и хорошим стояла ошибка в представлениях в столицах Европы.



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