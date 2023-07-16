Украина сейчас выполняет работу НАТО. Если Киев застрянет в зале ожидания, это будет зеленый свет Путину для нового нападения — Курт Волкер 16 июля, 07:40 На Западе до сих пор не поняли, что означает война России против Украины для европейской безопасности (Фото:Посольство США в Киеве / Facebook)

Бывший спецпредставитель США по Украине и экс-посол США при НАТО Курт Волкер считает, что союзники до сих пор не поняли, что означает война России против Украины для европейской безопасности.

Об этом он пишет в своей колонке для Financial Times, подытоживая результаты саммита НАТО в Вильнюсе.



Волкер отмечает, что иногда трудно оценить важность больших глобальных изменений, когда они происходят, ведь наши анализы и действия основываются на том, что мы уже знаем, не осознавая в полной мере новые реалии, в которых мы оказались.

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«Мы сосредотачиваемся на прошлом, тогда как то, что нам на самом деле нужно сделать, это срочно сосредоточиться на будущем. Это, пожалуй, лучшее объяснение того, что произошло на этой неделе на саммите НАТО в Вильнюсе», — пишет он.

Волкер отмечает, что альянс «очень хорошо справился с тем, что он уже умеет делать», подтвердив свое обязательство защищать все страны-члены и свою ядерную стратегию.

Среди положительных последствий Волкер отметил приближение членства Швеции и смягчение позиции Турции по этому поводу, а также обещание НАТО укрепить свой восточный фланг

«Все эти события свидетельствуют о том, что НАТО является более объединенной и способной защищать своих государств-членов, чем это было в течение многих лет. Это положительные результаты. Но как бы члены не критиковали вторжение России в Украину и продолжали предоставлять Киеву оружие для защиты, они, похоже, не поняли полностью, что означает вторжение Москвы для европейской безопасности. На самом деле оно изменило все», — пишет американский дипломат.

Он отмечает, что раньше в НАТО могли позволить себе годами держать будущих членов в ожидании, настаивая на реформах и взвешивая геополитические последствия каждого решения о расширении.

«При относительном мире в Европе можно было с уверенностью предположить, что та же стратегия безопасности, которая использовалась в прошлом, сработает и в будущем», — пишет он.

Но, отмечает Волкер, при Владимире Путине Кремль явно принял политику территориальной экспансии, направленную на восстановление Российской империи. Россия развязала большую войну в Европе, которая повлияла на все страны на континенте — и на многих вне его.

Волкер в своей колонке упоминает о таких последствиях российской войны как миллионы украинских беженцев в Европе, массовая инфляция, перебои в мировых поставках продовольствия, экономические потрясения из-за политики санкций, необходимости поддержки украинского бюджета и увеличения оборонных ресурсов.

«Если не победить Путина в Украине, будет еще хуже», — отмечает Волкер, отметив, что в своем стремлении восстановить империю российский диктатор непременно обратит свой взгляд и на Эстонию, Латвию, Литву и даже Финляндию — страны-члены ЕС и НАТО, которые ранее были частью Российской империи, и которые альянс теперь обязан защищать.

«Если война в Украине прекратится, Россия просто перегруппируется и подготовится к новому нападению. С авторитарной империалистической Россией на пороге никто в Европе не чувствует себя в безопасности. В конце концов, это то, что убедило Финляндию и Швецию претендовать на членство в НАТО в прошлом году», — пишет Волкер.

Впрочем, отмечает он, на саммите в Вильнюсе Украине не предложили никаких гарантий кроме тех, что уже были даны в 2008 году в Бухаресте, когда было подтверждено, что когда-то Украина станет членом НАТО.

«Реального процесса для достижения этой цели нет», — отмечает автор в колонке FT.

Он добавляет, что формулировки Вильнюсского саммита можно рассматривать как более слабые, поскольку приглашение будет предложено только тогда, когда "все союзники согласятся" (то есть пока они не соглашаются) и когда будет "выполнены условия" (то есть, есть условия, которые еще предстоит выполнить). Точный характер этих условий остается неясным, отмечает Волкер.

«Это не просто упущенная возможность. Это свидетельствует о непонимании того, что природа европейской безопасности изменилась. Сейчас Украина выполняет задачу НАТО — борется за защиту границ свободной Европы. Она более способна в военном деле, чем большинство союзников, и защищает ценности, на которых основано НАТО. Россия атакует Украину, потому что она стремится преодолеть эти ценности: то, что Киев остается в зале ожидания НАТО, является зеленым светом для Путина, чтобы снова напасть», — заключает Волкер.

Со своей стороны, Украина, конечно, должна сначала победить в войне, что она постепенно и делает, отмечает он. Киев также должен продолжать настаивать на членстве в НАТО и ускорить принятие законодательства, необходимого для вступления в ЕС.

«Вне этих блоков у Украины нет будущего», — отмечает американский дипломат.

Сейчас существует фундаментальное противоречие между обязательствами НАТО по безопасности Альянса и отказом предоставить Украине четкий путь к членству, отмечает он.

«Учитывая, что империалистическая Россия, имеющая ядерное оружие, претендует на территории, принадлежащие другим странам, и развязывает прокси-войну на всем континенте, трудно понять, как НАТО может выполнить свою миссию по защите Европы, не приняв Украину в качестве члена. Это противоречие, которое необходимо срочно решить, чтобы на новой встрече в следующем году союзники могли бы направить решительное приглашение», — отмечает Волкер.