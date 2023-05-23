Вступление в НАТО части Украины? Что стоит за словами Курта Волкера 23 мая, 12:36 NV Премиум

Сейчас на Западе обсуждаются разные варианты того, как можно было бы организовать и создать условия для прекращения войны

На днях прозвучало заявление Курта Волкера, бывшего специального представителя правительства США по Украине, который посещал Одессу и там заявил, мол, не исключено, что присоединение Украины к НАТО может произойти до завершения войны в стране. При этом он привел два примера. Один — с Германией, неоккупированная часть которой — ФРГ — присоединилась к НАТО в 1956 году. И также Волкер вспомнил о Северной и Южной Корее, которые до сих пор находятся между собой в состоянии войны.

Видео дня

На самом деле пример о Германии — это не изобретение Курта Волкера. Наши украинские специалисты об этом говорят с 2014 года. В формальных и неформальных серьезных беседах приводят пример Германии — что разделенная Германия стала членом НАТО. То есть речь шла об этом еще тогда, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. Вот и уже в 2014-м году звучали призывы о том, что только членство в НАТО позволит Украине избежать большой войны. Тогда это все проигнорировали, и сейчас на этой уже старой формуле пытаются найти хоть какое-то применение. И здесь речь идет не о членстве Украины в НАТО. Объясню, почему была упомянута Корея.