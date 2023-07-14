«Должны быть благодарны Украине». Джонсон раскритиковал лидеров НАТО после саммита в Вильнюсе 14 июля, 21:45 Экс-премьер-министр Борис Джонсон раскритиковал НАТО за нерешительность относительно отсутствия плана вступления Украины в Альянс (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал решение на Вильнюсском саммите НАТО относительно перспектив Украины и считает, что Альянс должен быть более решительным.

Об этом он написал в своей колонке для издания Daily Mail.

Политик подчеркнул, что Украина платит огромную цену из-за развязанной страной-агрессором РФ полномасштабной войны, которая уже длится более 500 дней.

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«На этой неделе лидеры стран НАТО должны были продемонстрировать свое коллективное уважение и благодарность за героическое сопротивление Украины в борьбе, в которой ни один солдат НАТО не был ранен и не погиб, потому что мы в странах НАТО знаем — и постоянно говорим — что украинцы борются за всех нас», — написал Джонсон.

По мнению политика, выводы Вильнюсского саммита «такие же нетвердые и неубедительные, как и после саммита НАТО в Бухаресте 2008 года», поэтому «неудивительно, что президенту Зеленскому сначала было трудно скрыть свое разочарование».

«Когда „согласятся союзники“? Когда условия „будут выполнены“? Согласно Бухарестским выводам, союзники договорились обо всем этом 15 лет назад! Когда мы усвоим урок последних 20 лет обращения с Путиным? Именно наша неопределенность, наши колебания, наши попытки погнаться за двумя зайцами и подтолкнули его к вторжению», — констатирует бывший премьер-министр.

Джонсон считает, что Альянсу следует как можно скорее предложить четкий график вступления Украины в НАТО и добавляет, что Великобритания осуществляет упорную непубличную работу для достижения этой цели.

Ранее экс-глава британского правительства Борис Джонсон предостерег после саммита НАТО предостерег США от «усталости от Украины».

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Уже во время саммита Столтенберг заявил, что Украина вступит в Альянс при условии, если будет модернизировать свою экономику и бороться с коррупцией.

В среду, 12 июля министр МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что условия для членства Украины в НАТО неизвестны.

В тот же день стало известно, что страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.

В среду, 12 июля, Зеленский заявил, что Украина точно вступит в НАТО после завершения войны.