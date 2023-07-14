«Помощь Украине — это не благотворительность». В МИД Финляндии отреагировали на заявления о «неблагодарности» Киева за поддержку Запада 14 июля, 10:45 В МИД Финляндии отреагировали на заявления о «неблагодарности» Киева за поддержку Запада (Фото:Merja Partanen / Pixabay)

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен осудила заявления о том, что Киев якобы не благодарен за поддержку, которую получает от Запада и заявила, что помощь партнеров — это не благотворительность.

Об этом сообщает Financial Times.

«Мы на Западе должны понимать, что, очевидно, это не благотворительность, потому что Украина воюет за нас. Они борются за нашу свободу и европейскую архитектуру безопасности», — заявила Валтонен.



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Она добавила, что Запад остается преданным Украине, ведь это в его интересах.

«Я бы не сказала, что усталость (от помощи, — ред.) есть, и надеюсь, что ее никогда не будет», — сказала она.

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По ее словам, даже если бы НАТО удовлетворило требования Украины относительно более четкого пути к членству, это «не было бы 100-процентной гарантией» быстрого присоединения.

Валтонен сказала, что важнее всего, чтобы США и их партнеры «продолжали укреплять свою поддержку» и добавила, что Европе также нужно сделать больше.

«И я думаю, какой бы печальной ни была война, ключевым выводом является то, что в Европе внезапно появилось осознание того, что нам нужно инвестировать в нашу оборону гораздо, гораздо больше, чем мы делали раньше», — сказала она.

По словам Валтонен, война против Украины также помогла выявить основные «слабости России».

Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

После этого Уоллес заявил, что Украине стоило бы больше благодарить Запад за оружие, поскольку, по его словам, на фоне желания украинцев быстро получить всю возможную помощь «не всегда говорят, что они благодарны за ту, что получили».

В ответ Зеленский пошутил, что может благодарить Британию каждое утро, и обратился к министру обороны Алексею Резникову. Он попросил его провести переговоры с Волессом в тот же день и поблагодарить за переданную Британией помощь.

Саммит НАТО в Вильнюсе — какие результаты для Украины

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.