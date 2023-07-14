Зеленский имел право на резкость. Чем для Украины обернулись скандальные заявления президента на саммите НАТО, — интервью NV 14 июля, 16:18 NV Премиум В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ: На саммите в Вильнюсе президент Владимир Зеленский фактически стал главным гостем (на фото Зеленский стоит перед генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, рядом с итальянским премьером Джорджей Мелони, президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Риши Сунаком (Фото:Doug Mills/Pool via REUTERS)

О результатах саммита НАТО для Украины, резкости официального Киева и осторожности стран Альянса рассказывает Соломия Бобровская, представитель ВР в Парламентской ассамблее НАТО.

Наиболее ожидаемое и наиболее скандальное международное событие последних времен — вот чем стал для Украины и для президента Владимира Зеленского в частности очередной саммит НАТО, прошедший в Вильнюсе 11−12 июля. Украинский лидер лично и публично выразил недовольство финальной декларацией встречи, в которой говорилось о том, что Украина присоединится к Альянсу без ПДЧ, но точно только после войны и без указания сроков, когда это станет возможным. По сообщению The Washington Post, после появления критического поста Зеленского в Twitter американская делегация даже хотела отозвать «приглашение» Украины в НАТО. А министр обороны Великобритании Бен Уоллес возмутился недостаточной «благодарностью» украинцев.

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В конце концов, «приглашение» осталось, Зеленский поблагодарил Альянс, и страсти начали утихать. Что же в итоге получила Украина и все ли уже позади? Об этом NV поговорил с Соломией Бобровской, нардепом Голоса и заместителем главы Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

Вряд ли можно утверждать, что Украина получила все, что хотела от этого саммита. Ряд международных СМИ называют декларацию неудачей для Украины и непутевым документом из-за отсутствия четкого графика, условий, шагов для получения членства. Что вы об этом думаете? Какими видите итоги саммита для Украины? Что Зеленский, условно говоря, привез в Киев из Вильнюса?

Во-первых, очень скептически отношусь к результатам саммита.