«Запускается следующая война». Почему саммит НАТО стал неудачей и «Бухарестом и Будапештом в одном стакане»? Объясняет дипломат 14 июля, 12:47 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вильнюсе, Литва, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Руслан Осипенко, дипломат, эксперт-международник, рассказал Radio NV, почему саммит Североатлантического альянса фактически «запустил» процесс новой будущей войны и стал провалом, в том числе и для Украины.

— Начнем с того, что сказал Йенс Столтенберг. Он считает, что Украина стала намного ближе к НАТО. <...> [Названное — это] все, что могло дать нам НАТО?

— К сожалению, мне обидно, что я комментирую предварительные результаты этого саммита. Потому что, с моей точки зрения, это с одной стороны помощь Западу, мы их благодарим за это. Но с другой стороны это Будапешт и Бухарест 2.0 в одном стакане. Потому что геполитически на перспективу дан сигнал и России, и Китаю, что Украину оставляют в зоне интересов России, а с Китаем будут также договариваться. Фактически размен интересами состоялся. И к сожалению, запускается процесс следующей войны. Давайте проанализируем вместе. Украина: экономика сломана, у нас инфраструктура сломана, финансы подорваны, мы ослаблены и будем зависимы. И миллионы беженцев.

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