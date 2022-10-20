Остались всего две. Уже 28 стран НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии 20 октября, 16:50 Флаги Швеции, НАТО и Финляндии (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 20 октября.

Он также отметил, что это самый быстрый процесс вступления в НАТО в современной истории.

«Хорошая новость в том, что это самый быстрый процесс вступления в НАТО в современной истории. 28 членов Североатлантического союза уже ратифицировали соглашение», — сказал Столтенберг.

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Он отметил, что Финляндия и Швеция сейчас «находятся в совершенно ином положении», чем до того, как они подали заявку на членство. Генсек НАТО отметил большее присутствие Североатлантического союза в Балтийском регионе и интеграцию Швеции и Финляндии в гражданские и военные структуры блока.

«Невозможно представить, что союзники по НАТО не будут действовать, если на Швецию и Финляндию будет оказываться какое-либо давление», — добавил он.

В свою очередь премьер Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что его страна и Финляндия привержены соглашению с Турцией и «делают все возможное, чтобы как можно быстрее выполнить все договоренности».

Только две страны НАТО до сих пор не ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в Альянс — это Венгрия и Турция.