Как работает ложь таких, как Трамп и Путин 6 января, 13:57 Эксклюзив NV

После своего поражения Трамп лгал, чтобы продлить свою политическую жизнь. Дело было не в том, что он ошибался. Он знал, что проиграл. Он лгал, чтобы пригласить людей в альтернативную реальность

В ноябре и декабре 2020 года это давало ему определенное преимущество. Все остальные ждали результатов выборов, потом реакции кандидатов. Трамп уже продумал все это. Он знал, что, скорее всего, проиграет. И он знал, что собирается в этом случае делать. Он собирался солгать по-крупному, объявить о победе и попытаться удержаться у власти незаконным путем.

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Доклад комитета от 6 января во многом поучителен. По большей части его авторы озабочены установлением простого хода событий, которые сами по себе достаточно изобличают политика. Совершенно очевидно, что Трамп, полностью осознавая, что он проиграл выборы, предпринял несколько действий, которые должны были привести к свержению конституционного правления и его назначению на пост президента путем мошенничества и насилия. Для комитета было важно показать, что Трамп знал о том, что он проиграл выборы, а также знал, что его конкретные утверждения о мошенничестве не соответствуют действительности. И это все предельно ясно.

Тем не менее, следует сделать более глубокий вывод о природе политики, а именно о том, что ее можно трансформировать с помощью большой лжи, исходящей с позиций власти.

Одним из наиболее интересных разделов отчета от 6 января является график, который демонстрирует, что Трамп раз за разом лгал о конкретных заявлениях сразу после того, как ему сообщили, что они были ложными. Его большая ложь о выборах, в которую когда-то верили, породила бесчисленное количество меньшей лжи или фантазий, которые, казалось, поддерживали ее. Трамп повторял эти более конкретные маленькие выдумки, поскольку это был именно тот вымысел, который был ему нужен. Он не мог придумать их все сам; ему нужна была помощь. Он ждал, пока до него дойдут различные фантазии, убеждался, что они не соответствуют действительности, а затем повторял их миллионам людей.

В мире Трампа нет истинного и ложного, есть только своего рода дарвинистское соревнование убеждений. Если ложь дошла до него по цепочке, то она должна быть хорошей, и люди в неё поверят.

Вот где мы сейчас находимся, и это должно измениться

Так что ложь Трампа была больше, чем преднамеренная ложь. Это было предпочтение большой лжи реальности, а затем поиски более мелкой лжи, чтобы ее продвигать. Лжи, которая поставила бы под сомнение основные элементы реальности и, таким образом, вызвала бы чувство недовольства. В этом смысле попытка государственного переворота была вполне предсказуема.

Большая ложь требует насилия, так как она требует веры одних, но не может победить здравый смысл или жизненный опыт других. Меньшая ложь внутри Большой лжи, порождая недоверие к институтам, создает ощущение, что только насилие может восстановить праведный порядок вещей. Люди, которые верят в большую ложь, действуют, руководствуясь недовольством, которое порождает меньшая ложь.

Комитет 6 января демонстрирует, что Трамп напрямую призывал людей к насилию.

Стремлением к всеобъемлющей фикции объясняется глубокая близость Трампа и Путина, проявившаяся в 2016 году. Безусловно, у Путина был стратегический интерес в президентстве Трампа — он мог рассчитывать, что Трамп ослабит Соединенные Штаты, что он и делал. Но в различных попытках России поддержать Трампа было нечто большее, чем расчет: было и признание брата в братстве фикции, ещё одного человека, который воспринимал ложь как жизнь.

Российская поддержка Трампа в 2016 году основывалась на предположении, что Трампу нужно было прежде всего распространение лжи. Поэтому русские использовали социальные сети не для того, чтобы показать достоинства Трампа, а для того, чтобы распространять ложь о Хиллари Клинтон, которая понравится определенной демографической группе. Они не пытались показать, что Трамп не подвергал женщин сексуальному насилию, а скорее сменили тему на воображаемое преступление Клинтон. (Один из главных архитекторов той российской кампании 2016 года Евгений Пригожин является сейчас ведущей фигурой во вторжении в Украину как владелец наемной фирмы «Вагнер».)

Путин тоже врет по-крупному, например, о том, что Украины не существует, что нет украинского общества, нет украинской нации. Подобно большой лжи Трампа о выборах, большая ложь Путина об Украине затем вынашивает ложь меньшего масштаба: «если Украины не существует, война будет заговором НАТО! Люди, управляющие Украиной, должны быть нацистами! Или евреями! Или наркоманами! Или геями! Или гендерными теоретиками! Или сатанистами!» (Все эти заявления сделаны в российском информационном пространстве, официальная линия на данный момент фактически состоит в том, что Россия борется в Украине с сатаной).

Если Украины нет, то настоящими жертвами являемся мы, русские оккупанты. Никто не должен удерживать нас от того, что мы считаем правильным. Это было то же самое чувство обиды, которое выражали американцы, вторгшиеся в Капитолий США: мы настоящие жертвы, мы только восстанавливаем то, что должно было быть. Никто не должен мешать нам вершить справедливость собственными руками. Точно так же, как существовала естественная близость между Путиным и Трампом, существует естественная близость между теми, кто поддерживает большую ложь Трампа, и теми, кто поддерживает путинскую ложь.

Новоизбранный конгрессмен Джордж Сантос довел подход Трампа к политике до логического завершения. Трамп был неудавшимся бизнесменом и успешным артистом, который затем использовал свои навыки артиста, чтобы притвориться успешным бизнесменом и баллотироваться на пост президента. Но никто не мог отрицать, что у него была карьера. В случае с Сантосом все просто выдумано. Он даже не неудавшийся бизнесмен (хотя и признанный вор). Он даже не артист (если не считать обслуживания клиентов). Он просто человек, который понимает, что ложь ради самой себя — это способ заниматься политикой, привлекать деньги и получать власть. Не потребуются годы, чтобы разобрать его историю; это займет недели. (Недавно стало известно о его связи с Россией). И тогда возникает вопрос: является ли альтернативная реальность будущим Америки или, по крайней мере, ее Республиканской партии?

Большая ложь Трампа открыла дорогу Сантосу, который повторяет ее и присутствовал на митинге, чтобы, по его собственным словам, «отменить выборы в пользу Дональда Трампа». Трамп был образцом человека, пришедшего к власти и заработавшего деньги только на лживой уловке. Сантос следует этому примеру.

Но также важно понимать новый контекст, в котором функционирует Сантос. Трамп постоянно лгал во время первой кампании и во время президентства и подал пример, наиболее актуальный для членов его партии. Вот уже два года «Большая ложь» Трампа работает так же, как раньше функционировала сталинская линия в коммунистической партии. То, что сказал Сталин, должно было рассматриваться как правда, даже если члены партии знали на каком-то уровне, что это не так. Им приходилось постоянно заниматься тем, что Джордж Оруэлл называл двоемыслием — жить в одной лжи и готовиться к следующей, все время воображая, что этот процесс каким-то образом служит какой-то большей пользе.

Трамп обучил республиканцев и большую часть американского народа именно этим умственным навыкам. Избранные чиновники могут сказать, что выборы не работают, и никто даже не замечает двоемыслия. Республиканцы утверждают, что демократы могут повлиять на результаты выборов, даже несмотря на то, что республиканцы с небольшим перевесом получают контроль над Палатой представителей.

Мы спрашиваем себя: как русские могут продолжать поддерживать войну в Украине? Как они справляются с очевидными противоречиями, например, говоря, что они ведут войну против нацистов, когда в стране, в которую они вторгаются, законно избран президент-еврей? Вот ответ: их приучили к тому, что правды нет, а есть только дающий успокоение вымысел вождя, утешительная большая ложь, спущенная сверху линия. Мы все можем быть натренированы таким образом, и слишком многие американцы тоже прошли такую ​​подготовку.

Как только фактическая истина не является защитой в политике, все, что остается, — это зрелище и сила. Если Путин говорит, что Украины нет, война должна доказать это. Если Трамп скажет, что он победил, его последователи должны штурмовать Капитолий.

Из этого следует, как с древних времен утверждали исследователи демократии, что истина имеет значение и что истина нуждается в защите. Часть этой защиты этична. Правда не может отомстить Сантосу (или как бы там его ни звали) или Трампу или Путину сама по себе. Люди должны заботиться о ней как о моральной ценности. Демократия может существовать только на основе такого морального обязательства.

Помимо этого, истина нуждается в равенстве. Когда богатство распределено слишком неравномерно, как в этой стране, очень трудно вести какой-либо общенациональный диалог, а олигархам очень легко устраивать фальшивое шоу на пути к власти (или финансировать других для этого — было бы, скажем, любопытно узнать, кто, кроме двоюродного брата российского олигарха, находящегося под санкциями, финансировал Сантоса).

Возможно, самое главное, — правда нуждается в ежедневных чемпионах. Во всех случаях, которые я упомянул — война Путина в Украине, начавшаяся в 2014 году, кампания Трампа в 2016 году, кампания Сантоса в 2022 году — нам просто не хватало иностранных корреспондентов или журналистов-расследователей. Единственное предвыборное освещение лжи Сантоса, которое противоречило его заявлениям о большом богатстве, появилось в местной газете. Никакое более крупное средство массовой информации не подхватило эту информацию вовремя. Если бы у нас было больше газет, и если бы у нас было больше репортеров, эта история, скорее всего, получила бы развитие, и Сантос наверняка не был бы избран.

За всей этой медиашумихой по поводу Сантоса можно заметить скрытую печаль. Как только несколько фактов были раскрыты (в материале New York Times от 19 декабря), телевизионные ток-шоу и социальные сети могли спровоцировать бурю негодования. Но было слишком поздно. Смысл журналистики не в том, чтобы возмущаться постфактум, а в том, чтобы не допустить возмущения. Наша роль как граждан не в том, чтобы злиться после выборов. Наша роль состоит в том, чтобы спокойно голосовать на основе того, что мы должны знать. А мы просто не знаем, что мы должны знать.

Проблема не в том, что СМИ не бдительны. Проблема в том, что правильные СМИ перестают существовать. Ток-шоу могут говорить только о том, что расследует кто-то другой. Интернет может повторять, но не может сообщить. Мы говорим о новостях весь день, но почти никому не платим за то, чтобы он вышел и сообщил об этом. Это вознаграждает людей, которые сделали ложь стилем жизни. Любая политическая карьера требует расследования в самом начале, а в большинстве американских округов даже нет ежедневной газеты. Вот где мы сейчас находимся, и это должно измениться.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

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