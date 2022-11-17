Заложники Большой лжи Трампа. Что изменится после выборов в США 17 ноября, 09:03 Эксклюзив НВ

Впервые за долгое время я чувствую некоторую надежду в отношении будущего

В этом году у меня было немного эмоциональное голосование.

Во-первых, я отправился не в ту соседнюю школу, и сотрудник избирательного участка старательно искал мое имя, а затем объяснил, что я зарегистрирован в начальной школе Bethesda, расположенной неподалёку отсюда. Когда я приехал туда, группа волонтеров — мои соседи, от энергичных 20-летних до седовласых пенсионеров — терпеливо объясняла, как делать отметки в бумажном бюллетене. Когда у меня вдруг зазвонил мобильный, меня чуть не задушили: «Выключи его!»

Это было лучшее, что есть в Америке — эти люди, этот избирательный процесс, проведённый честно и торжественно. Какая огромная привилегия — иметь возможность голосовать таким образом.

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И каким абсурдом кажется то, что это были те же люди и тот же процесс, на размазывание и подрыв которого потратил последние два года Дональд Трамп, сумев увлечь за собой большинство своей партии в своем масштабном мошенническом заявлении о том, что выборы 2020 года были у него украдены.

Но подождите — где был Трамп на прошлой неделе?