«Путин бы согласился». Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО

1 августа, 23:31
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre)

45-й президент США Дональд Трамп считает, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

В эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show он заявил, что если бы его переизбрали на второй срок, то российский диктатор Владимир Путин якобы не начал бы полномасштабное вторжение.

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«Он (Путин — ред.) не смог бы этого сделать (напасть на Украину — ред.), если бы был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина — ред.) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать из НАТО: „Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО“, и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить соглашение», — сказал он.

Трамп также считает, что Путин захватит Украину.

«А теперь я не думаю, что он (Путин — ред.) хочет заключать соглашение. Я думаю, что заключить соглашение гораздо труднее. Он все там (в Украине — ред.) бомбит. Ну, то есть, он захватит там все. И крайне, крайне грустно смотреть, что происходит с Украиной. Очень, очень грустно», — считает Трамп.

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Республиканец повторил свой тезис о том, что накопление Россией войск у границы с Украиной было «отличной переговорной» тактикой, а нанесенные российскими войскам разрушения и тысячи смертей можно было бы предупредить.

«Те здания, которые полностью сгорели, все эти мертвые люди. Потеряли много людей. Можно было достичь соглашения. Того всего не должно было произойти. Но если этому суждено было произойти, это можно было решить. И он (Путин — ред.) опрокинул 200 тысяч военных в границы для переговоров, и он не смог заключить соглашение — и теперь я не уверен, что вы можете легко заключить соглашение», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=1puD9LV3cDU

14 апреля Трамп назвал действия российских оккупантов в Украине геноцидом.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым НАТО Российская агрессия Дональд Трамп Война России против Украины

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