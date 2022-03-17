Трамп о Путине: «Он очень изменился, и это печальная новость для всего мира» 17 марта, 06:16 Цей матеріал також доступний українською Трамп был уверен, что Путин не решится на полномасштабное вторжение в Украину (Фото:SHANNON STAPLETON \ Reuters)

45-й президент США Дональд Трамп считает, что российский тиран Владимир Путин «очень изменился» за последний год.



В интервью изданию Washington Examiner Трамп рассказал, что его удивило решение Путина напасть на Украину. По словам экс-президента США, он был уверен, что таким образом российский тиран лишь пытается вести переговоры «жестко, но умно».

Трамп отмечает — он был уверен, что Путин не решится на полномасштабное вторжение в Украину: «Мне кажется, он изменился. Это очень плохая новость для всего мира. Он очень изменился».

Трампа давно обвиняли в том, что он слишком хорошо отзывается о Путине, однако эти упреки он опровергает: «Я был очень, очень жестким с Путиным. Из-за этого у меня плохая репутация. Но в то же время, я хорошо с ним ладил, как и с большинством других [мировых лидеров]».

Незадолго до полномасштабного вторжения России, Трамп назвал «гениальным» решение Путина признать «независимость» псевдореспублик «Л/ДНР». Однако вскоре его риторика изменилась — уже 26 февраля, спустя два дня после начала войны, Трамп заявил, что вторжение российской армии на территорию Украины — это «нападение на человечество», отметив, что он бы без проблем предотвратил войну.

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