Необъяснимое чувство. Хербст оценил симпатию Трампа к Путину 2 февраля, 18:48 Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину Дональд Трамп называл решение Владимира Путина признать «Л/ДНР» «гениальным» (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Джон Хербст, экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США, в интервью NV оценил симпатию предыдущего президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину.

Комментируя заявления Трампа, связавшего поставки американсиких танков в Украину с началом ядерной войны, и заявлявшего, что он мог бы быстро остановить войну России против Украины, Хербcт сказал NV:

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«Трамп надеется вернуться в политику и побороться за президентство, потому он говорит то, что, как он считает, принесет ему политическую поддержку, но при этом мы вряд ли можем назвать его заметным стратегическим мыслителем, кроме того, он явно имеет некую склонность к Владимиру Путину, которая так и не была объяснена».

В ноябре 2022 года Трамп объявил, что будет баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году.

В августе 2022 года он говорил, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Трампа было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин и выразил удивление, что даже после полномасштабного вторжения Трамп называл Путина гением.

В мае 2022 года Трамп призвал американских законодателей заняться безопасностью в американских школах, вместо того чтобы тратить деньги на поставки оружия в Украину. При этом в апреле 2022 года Трамп называл действия России в Украине геноцидом.

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину он говорил, что решение Путина о признании «Л/ДНР» гениально, а в марте посетовал на то, что тот «очень изменился», и сказал, что не ожидал, что Путин начнет полномасштабное вторжение в Украину, а считал, что он лишь пытается вести переговоры «жестко, но умно».