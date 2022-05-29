Трамп раскритиковал помощь Киеву: «На Украину деньги у США есть, а на охрану школ нет»

29 мая, 18:53
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Дональд Трамп раскритиковал помощь Киеву от штатов (Фото:REUTERS / Tom Brenner)

Дональд Трамп раскритиковал помощь Киеву от штатов (Фото:REUTERS / Tom Brenner)

Экс-президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей заняться безопасностью в американских школах, вместо того чтобы тратить деньги на поставки оружия в Украину.

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Как сообщает BBC, выступая накануне в Хьюстоне на конференции, организованной Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) — главной лоббистской организацией, борющейся против ограничений на ношение оружия в США — Трамп сказал, что не понимает, как у правительства есть 40 млрд долларов Украине, но нет возможности защитить детей.

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Заявление Трампа прозвучало после недавней стрельбы в начальной школе в Техасе, жертвами которой стали 19 детей и две учительницы. Этот несчастный случай повлек за собой новую волну обсуждения американской общественностью необходимости усилить законы о владении оружием.

NRA, которая насчитывает пять миллионов человек, выступает резко против ограничений, заявляя, что притеснением прав законопослушных американцев проблему не решить, а нужно разработать систему охраны школ. Большинство политиков в Республиканской партии также разделяют эту позицию.

Право людей на владение орудием закреплено в конституции США. Начиная с 1960-70-х годов американские консерваторы интерпретировали это положение все шире, выступая против ограничений на приобретение и ношение различных видов оружия и боеприпасов.

Нападения в общественных местах, в частности в школах, с использованием огнестрельного оружия и многими жертвами происходят в США существенно чаще, чем где-либо.

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Консерваторы уверены, что если левое лобби добьется разоружения американцев, то статистика изнасилований, ограблений и убийств достигнет небывалых показателей.

«Конгресс должен немедленно проголосовать за возвращение штатами каждого неиспользованного цента из средств, выделенных на борьбу с ковидом, и использовать эти деньги для обеспечения непробиваемой безопасности в каждой школе по всей нашей стране», — заявил Трамп.

Он предлагает установить в каждом учебном заведении рамки металлоискателя и усадить на входе хотя бы одного вооруженного охранника.

Кроме того, Трамп считает, что США должны более серьезно подходить к вопросам психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять людей, способных на неконтролируемую агрессию.

То же самое он говорил после аналогичных стрельб в годы своего президентства, потому что его неоднократно критиковали за попытки лишить финансирования программы здравоохранения, которые обеспечивают психиатрическую помощь.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   США Джо Байден Украина-США Дональд Трамп Война России против Украины

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