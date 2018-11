Керченский кризис: Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата россиянами украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украине, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю нового саммита, как только эта ситуация разрешится!", - написал Трамп.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....