Керченский кризис: Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата россиянами украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украине, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю нового саммита, как только эта ситуация разрешится!", - написал Трамп.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

Ранее агентство Reuters сообщало, что встреча президентов США и РФ состоится 1 декабря в 16:30 по киевскому времени на полях саммита G20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

В Кремле рассчитывали, что во время встречи президенты могли обсудить вопросы стратегической стабильности, двусторонних отношений и региональных конфликтов.

28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских военнослужащих, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины "вторглись в территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

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