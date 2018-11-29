Керченский кризис: Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата россиянами украинских кораблей в Керченском проливе.
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украине, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю нового саммита, как только эта ситуация разрешится!", - написал Трамп.
Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.
....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.
Ранее агентство Reuters сообщало, что встреча президентов США и РФ состоится 1 декабря в 16:30 по киевскому времени на полях саммита G20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
В Кремле рассчитывали, что во время встречи президенты могли обсудить вопросы стратегической стабильности, двусторонних отношений и региональных конфликтов.
28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.
Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских военнослужащих, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины "вторглись в территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.
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