В Кремле рассказали о формате встречи Путина и Трампа в Аргентине

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин заявил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 намерены обсудить вопросы стратегической стабильности, двусторонних отношений и региональных конфликтов.
По словам Пескова, Путин планирует задать Трампу вопросы, "которые связаны с двусторонними отношениями", сообщает Интерфакс.
На вопрос когда и в каком формате пройдут переговоры, пресс-секретарь президента РФ ответил, что все пройдет на полях саммита, причем, до закрытия.
Песков также отметил, что временные рамки будут "достаточно жесткими".
"Это будет 1 декабря, в районе полудня. Действительно, сначала будет непродолжительная, как мы ожидаем, - все будет на выбор глав государств - общение двух президентов, потом российско-американские переговоры, которые могут продлиться около часа", - сказал Песков.
Ранее агентство Reuters сообщало, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 1 декабря в 16:30 по киевскому времени на полях саммита G20 в Аргентине.
Встреча Путина и Трампа есть в расписании российской делегации, несмотря на то, что американский президент допускал, что может отказаться от переговоров с президентом РФ. Трамп говорил, что примет решение по встрече после того, как получит полный доклад о событиях в Керченском проливе.
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