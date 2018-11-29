Трамп отменил встречу с Путиным после разговора с Помпео и Болтоном на борту №1

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным после разговора с государственным секретарем Майком Помпео и своими советниками, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Об этом она заявила журналистам на борту президентского самолета по пути в Аргентину, где Трамп примет участие в саммите Большой двадцатки (G20), передает Reuters.

По ее словам, Дональд Трамп принял решение отменить запланированную встречу с Путиным на борту Air Force One (борт №1) после того, как переговорил с госсекретарем Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Джоном Келли и позвонил советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

Сандерс также сказала, что представители США и России уже провели телефонный разговор по поводу отмены встречи. Но уточнила, что ей ничего неизвестно о разговоре между лидерами двух стран.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата россиянами кораблей и личного состава ВМС ВС Украины в Керченском проливе.