Трамп отменил встречу с Путиным после разговора с Помпео и Болтоном на борту №1

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным после разговора с государственным секретарем Майком Помпео и своими советниками, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Об этом она заявила журналистам на борту президентского самолета по пути в Аргентину, где Трамп примет участие в саммите Большой двадцатки (G20), передает Reuters.
По ее словам, Дональд Трамп принял решение отменить запланированную встречу с Путиным на борту Air Force One (борт №1) после того, как переговорил с госсекретарем Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Джоном Келли и позвонил советнику по национальной безопасности Джону Болтону.
Сандерс также сказала, что представители США и России уже провели телефонный разговор по поводу отмены встречи. Но уточнила, что ей ничего неизвестно о разговоре между лидерами двух стран.
Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата россиянами кораблей и личного состава ВМС ВС Украины в Керченском проливе.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования