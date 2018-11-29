Все же состоится: Reuters узнало подробности встречи Путина и Трампа на саммите G20

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 1 декабря в 16:30 по киевскому времени на полях саммита G20 в Аргентине, сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы Кремля.

По информации агентства, во время переговоров в Буэнос-Айресе Путин и Трамп будут искать пути выхода из тупика в отношениях.

Стороны намерены обсудить вопросы стратегической стабильности, Сирии, Ирана и Северной Кореи.

Встреча Путина и Трампа есть в расписании российской делегации, несмотря на то, что американский президент допускал, что может отказаться от переговоров с президентом РФ. Трамп говорил, что примет решение по встрече после того, как получит полный доклад о событиях в Керченском проливе.