Все же состоится: Reuters узнало подробности встречи Путина и Трампа на саммите G20

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 1 декабря в 16:30 по киевскому времени на полях саммита G20 в Аргентине, сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы Кремля.
По информации агентства, во время переговоров в Буэнос-Айресе Путин и Трамп будут искать пути выхода из тупика в отношениях.
Стороны намерены обсудить вопросы стратегической стабильности, Сирии, Ирана и Северной Кореи.
Встреча Путина и Трампа есть в расписании российской делегации, несмотря на то, что американский президент допускал, что может отказаться от переговоров с президентом РФ. Трамп говорил, что примет решение по встрече после того, как получит полный доклад о событиях в Керченском проливе.
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