«Очередной обман». Трамп опроверг информацию СМИ о $30 млрд для Ирана в обмен на остановку ядерной программы

Президент США Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ в Белом доме 27 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию американских СМИ о том, что Штаты могут выделить Ирану 30 млрд долларов на гражданскую ядерную программу в обмен на остановку разработки ядерного оружия. Трамп в заметке в соцсети Truth Social 27 июня назвал это фейком.

Речь идет об информации телеканала CNN, который со ссылкой на источники сообщил о рассмотрении в Белом доме возможности финансовой помощи Ирану для построения гражданской энергетической ядерной программы и смягчения санкций. Это может быть стимулом для Тегерана вернуться за стол переговоров и прекратить обогащение урана.

Реклама

По данным CNN, вопрос обсуждался во время секретной встречи посланника Трампа Стива Уиткоффа с партнерами Персидского залива в Белом доме в прошлую пятницу. Похожую информацию также опубликовал NBC News, ссылаясь на три источника.

В заметке Truth Social Трамп заявил, что «никогда не слышал об этой смешной идее».

«Это просто очередной обман, распространенный СМИ, которые публикуют фейковые новости с целью унижения. Эти люди больны», — написал президент США.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. В этот же день он сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

Инфографика: NV

Ряд СМИ написали о том, что ядерные объекты Ирана могут быть не полностью уничтожены. 25 июня Трамп снова повторил, что иранские объекты, в том числе завод Фордо, в результате ударов США были полностью уничтожены. По его словам, американские бомбардировщики наносили удары «с точностью до 22 сантиметров» от цели. Он также резко раскритиковал издания CNN и NYT за их материалы о последствиях ударов по Ирану.

27 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал последствия ударов США «серьезными и масштабными».