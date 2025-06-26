Дональд Трамп заявляет, что власти Ирана не успели вывезти обогащенный уран со своих ядерных объектов (Фото: REUTERS/Carlos Barria/Pool)

Об этом глава американского государства написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Автомобили и небольшие грузовики на месте принадлежали бетонщикам, которые пытались закрыть верхнюю часть шахт. Ничего не было вывезено с объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, а также очень трудно и сложно для перемещения!», — говорится в тексте его сообщения.

При этом, как сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, власти стран Евросоюза убеждены, что Иран успел вывезти уран с завода по обогащению урана Фордо еще до бомбардировок США.

«Предварительные оценки разведки показывают, что Тегеран сохранил большую часть своих запасов высокообогащенного урана. Запасы высокообогащенного урана Ирана остаются в основном нетронутыми после ударов США по его основным ядерным объектам, считают европейские столицы, ставя под сомнение утверждение президента Дональда Трампа о том, что бомбардировки „уничтожили“ иранскую ядерную программу», — пишет издание.

В ЕС считают, что 408 кг обогащенного урана не находились в Фордо во время американской атаки, сообщили FT два источника на основе предварительных оценок разведки.

По словам собеседников издания, обогащенный уран заранее распределили по другим местам.

По информации источников, один из первых отчетов разведки указывал на «большие повреждения, но не полное разрушение конструкции» иранских ядерных объектов.

Как пишет FT, эксперты предупреждают, что если официальный Тегеран сохранил свои запасы обогащенного урана и установил современные центрифуги на других скрытых объектах ядерной программы, то режим аятолл все еще может иметь возможность производить расщепляющийся материал, необходимый для создания ядерного оружия.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

25 июня президент Дональд Трамп на полях саммита НАТО неоднократно заявлял, что иранские ядерные объекты, в частности, завод Фордо, в результате ударов США были полностью уничтожены.

По его словам, американские бомбардировщики наносили удары «с точностью до 22 сантиметров» от цели. Он также резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью разрушены.