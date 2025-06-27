Администрация Трампа рассматривает новые инициативы для возвращения Ирана к ядерным переговорам — CNN

27 июня, 03:27
Поделиться:
Белый дом рассматривает возможность предоставить Ирану доступ к примерно 30 миллиардам долларов (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Белый дом рассматривает возможность предоставить Ирану доступ к примерно 30 миллиардам долларов (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает ряд инициатив, направленных на возобновление переговоров с Ираном по его ядерной программе.

Об этом сообщает CNN.

По информации источников, Белый дом рассматривает возможность предоставить Ирану доступ к примерно 30 миллиардам долларов для развития мирной ядерной энергетики, а также ослабить санкции и разблокировать часть замороженных активов. Однако ключевое требование Вашингтона остается неизменным — полный отказ Тегерана от обогащения урана.

Реклама

Даже на фоне недавних вооруженных столкновений между Ираном и Израилем, представители США и стран Ближнего Востока провели ряд неофициальных переговоров с иранской стороной. Один из таких контактов состоялся 20 июня в Белом доме при участии спецпосланника США Стива Уиткоффа и партнеров из стран Персидского залива.

Читайте также:
Удары США по Ирану заставляют Китай переосмыслить вопрос Тайваня — FT

Среди обсуждаемых стимулов — создание новой гражданской ядерной программы без обогащения урана, профинансированной преимущественно странами Персидского залива. Также речь идет о возможном разблокировании доступа Ирана к 6 миллиардам долларов, которые сейчас находятся на иностранных счетах.

Одной из альтернативных идей является строительство нового ядерного объекта вместо комплекса в Фордо, разрушенного американскими ударами, однако эта инициатива пока находится на начальном этапе обсуждения.

Все эти усилия, как подчеркивают источники, имеют целью избежать дальнейшей эскалации конфликта и поиск компромисса, который бы удовлетворил как требования США по безопасности, так и экономические интересы Ирана.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вашингтон США Иран Ядерная программа Ирана Дональд Трамп

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X