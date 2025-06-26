Трамп требует увольнения журналистов CNN и NYT за «фейки» об ударах по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп призвал уволить журналистов американских СМИ, которые, по его словам, распространяют «фейки» о военной операции против иранских ядерных объектов.

Об этом он заявил в ряде сообщений на своей платформе Truth Social.

«Журналисты фейковых новостей CNN и New York Times должны быть немедленно уволены! Плохие люди со злыми намерениями!» — написал Трамп.

В другом сообщении он заявил, что медиакомпании якобы могут пойти на кадровые перестановки из-за распространения, как он утверждает, вымышленных репортажей.

«Ходят слухи, что провальные New York Times и „Фейковые новости“ CNN уволят журналистов, которые придумали фейковые истории об иранских ядерных объектах, потому что они все очень сильно перепутали. Посмотрим, что из этого получится», — добавил он.

Также Трамп резко раскритиковал CNN, назвав канал «отвратительным и некомпетентным», а его ведущих — «одними из самых тупых в этой сфере».

Ранее американский президент уже призвал уволить журналистку CNN Наташу Бертран.

Трамп рассказал, что в течение трех дней наблюдал, как она «распространяла фейковые новости», и поэтому призвал «немедленно ее наказать, а затем выбросить, как собаку».

Редакция CNN в комментарии The Hill заявила, что поддерживает свою журналистку и ее коллег. Медиа также подчеркнуло, что считает нецелесообразной критику Трампа за «точное освещение и точную характеристику выводов, представляющих общественный интерес».

Также Трамп резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью уничтожены после американских ударов.

Издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

CNN со ссылкой на американскую разведку отмечает, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

Удары США по ядерным объектам Ирана

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

Инфографика: NV

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.