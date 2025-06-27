«Масштабные и серьезные». Глава МИД Ирана, который на днях встречался с Путиным, рассказал о последствиях ударов США по ядерным объектам

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, пишет CNN.

«Я должен сказать, что повреждения масштабные и серьезные», — сказал Арагчи.

Однако, добавил он, решение о том, должны ли инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыть для ознакомления с ситуацией, должно быть принято в соответствии с законом, принятом парламентом.

Министр иностранных дел Ирана также выразил уверенность, что это решение должно быть принято Высшим советом национальной безопасности.

23 июня Арагчи совершил визит в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он заявлял, что Иран придает огромное значение консультациям с Россией в «текущих опасных обстоятельствах», и что Тегеран и Москва «пытаются координировать позиции друг с другом», а страны «всегда имели общие опасения, общие тревоги и общих противников».

По данным агентства Reuters, верховный лидер Ирана направил Аббаса Арагчи в Москву, чтобы попросить Путина о дополнительной помощи. Источники сообщили агентству, что иранский министр должен передать российскому диктатору письмо верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой о поддержке.

Анализируя этот визит, аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что Москва продолжает поддерживать Тегеран лишь дипломатически.

Последствия ударов США по ядерным объектам Ирана — что известно

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана были «уничтожены» в результате американских бомбардировок — после того, как раскритиковал сообщения СМИ о том, что ущерб от них не такой масштабный, как он утверждал.

26 июня Иран впервые признал сильное повреждение ядерных объектов в результате ударов США.