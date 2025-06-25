«Это катастрофа». Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана «уничтожены» после американских бомбардировок

Трамп еще раз заявил, что объекты ядерной программы Ирана «уничтожены» после американских бомбардировок (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Президент Дональд Трамп снова публично заявил , что ядерные объекты Ирана были «уничтожены» в результате американских бомбардировок — после того, как раскритиковал сообщения СМИ о том, что ущерб от них не такой масштабный, как он утверждал.

Об этом 25 июня сообщают телеканалы Sky news и CNN.

«В туннели (которые ведут к иранскому заводу Фордо по обогащению урана — ред.) нельзя попасть. Они не могут. Там ничего нет. Туда даже спуститься невозможно. Все обрушилось, это катастрофа. И я думаю, что все ядерное оборудование находится там, потому что его очень трудно вывезти. Мы действовали очень быстро, когда они услышали, что мы приближаемся», — сказал Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге.

Президент США также утверждает, что каждый удар наносился американскими бомбардировщиками «с точностью до 22 сантиметров» от цели.

«Удивительно то, что они попали в цель идеально, хотя было совершенно темно. Не было луны, не было света. Было практически безлунно. Было очень темно, и они попали в цель идеально», — сказал он.

При этом глава Белого дома признал — первоначальные оценки американской разведки показали, что ущерб, нанесенный иранскому заводу бомбардировщиками «может быть ограниченным». Однако затем президент США добавил — последующие оценки продемонстрировали, что завод Фордо был «полностью уничтожен».

Данный комментарий президента США прозвучал в ответ на вопрос журналистки CNN, которая спросила, полагается ли Трамп на информацию израильской разведки при оценке ущерба, нанесенного бомбардировкой.

Затем президент сослался на заявление официального Тегерана, а затем указал на оценку Агентства военной разведки США.

«В документе говорилось, что ущерб может быть очень серьезным. Но они не приняли это во внимание. Они сказали, что ущерб может быть ограниченным или очень серьезным. Они действительно не знали ничего, кроме того, что ущерб может быть ограниченным или очень, очень серьезным», — сказал он.

Затем президент США сказал, что разведка США «собрали дополнительную разведывательную информацию» и поговорили с людьми, которые «видели объект».

«Объект уничтожен, и мы думаем, что все ядерное оборудование там уничтожено», — сказал президент США.

Трампу вторил и глава Пентагона Пит Хегсет. Она заявил, что ядерная программа Ирана «уничтожена» и подверг критике отчет разведки США.

Он говорит, что отчет был оценен как «малодостоверный», потому что «все доказательства погребены под горой, разрушены и уничтожены».

«Так что, если вы хотите оценить, что произошло в Фордо, вам лучше взять большую лопату и копать очень глубоко, потому что ядерная программа Ирана уничтожена, и кто-то, где-то, пытается слить информацию, чтобы сказать: „О, с низкой степенью достоверности“», —подытожил Хегсет.

Ранее президент Трамп в своей соцсети Truth Social резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью уничтожены после американских ударов.

Издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

Телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку отмечал, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

Инфографика: NV

«Фейковые новости CNN вместе с неудачником New York Times объединились, чтобы унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены», — написал Трамп.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

25 июгя во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге президент Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.