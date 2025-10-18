Передача Украине Tomahawk не приведет к эскалации: ISW назвал цели, поражение которых могло бы ослабить военный потенциал России

Поставка Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk не приведет к значительной эскалации войны, а вместо этого будет отражать использование Россией собственных крылатых ракет дальней дальности, говорится в анализе Института изучения войны (ISW) 17 октября.

Аналитики отметили, что российский диктатор Владимир Путин и рупоры Кремля неоднократно изображали возможную поставку Tomahawk как значительную «эскалацию» в попытке сорвать западную поддержку Украины. Кремль последовательно озвучивал завуалированные угрозы, включая бряцание ядерным оружием, и начал предлагать США экономические стимулы для сдерживания помощи, как, например, строительство тоннеля Трампа-Путина.

Институт изучения войны считает, что американские дальнобойные ракеты Tomahawk могли бы помочь Украине нанести существенный ущерб ключевым российским военным объектам, расположенным глубоко в тылу страны-агрессора.

Например, ракеты могут успешно поразить завод шахедов в Елабуге (Республика Татарстан) или авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области, с которой Россия выпускает стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину ракетами. Такие удары могли бы ослабить военный потенциал России, сказано в оценке.

Фото: ISW

ISW объясняет, что Tomahawk могут нести больший полезный груз и летать с большей скоростью, чем украинские дальнобойные дроны, что увеличивает их шансы прорвать российскую систему противовоздушной обороны и нанести больший ущерб защищенным объектам.

Дискуссии о поставках Tomahawk — что известно

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk.

Инфографика: NV

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, и США не хотят эскалации.

Издание Axios писало, что Трамп отказал Зеленскому в передаче Tomahawk, по крайней мере пока, поскольку считает своим приоритетом дипломатию. Телеканал CNN также написал, что Трамп «прямо и честно» дал понять Зеленскому, что пока Украина не получит Tomahawk.