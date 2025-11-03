Администрация президента США Дональда Трампа начала детальное планирование новой миссии по отправке американских войск и офицеров разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями .

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По словам двух нынешних американских чиновников, ранние этапы подготовки к потенциальной миссии, которая будет включать наземные операции в Мексике, уже начались.

Однако сейчас продолжаются дискуссии по поводу масштаба операции, о

окончательного решения еще не принято, отметили собеседники.

По словам источников NBC News, американские войска, многие из которых будут из Объединенного командования специальных операций, будут действовать под руководством разведывательного сообщества США. Также в операции будут участвовать офицеры ЦРУ.

Собеседники говорят, что если миссии дадут окончательный «зеленый свет», Белый дом планирует хранить ее в тайне и не разглашать связанные с ней действия, как это было с недавними взрывами на судах, которые подозревали в контрабанде наркотиков.

«Администрация Трампа стремится использовать общеправительственный подход для борьбы с угрозами, которые картели представляют для американских граждан», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Источники NBC News отметили, что во время миссии американские войска в Мексике планируют использовать беспилотники для ударов по нарколабораториям, членам и лидерам картелей.

По словам чиновников, некоторые дроны, которые будут использовать спецподразделения, будут требовать присутствия операторов на местах для их эффективного и безопасного использования.

В отличие от Венесуэлы, эта миссия в Мексике не имеет целью подорвать правительство страны, заявили два нынешних и два бывших американских чиновника.

NBC News пишет, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум уже разрешила ЦРУ увеличить в стране количество американских разведывательных полетов, которые начались еще во времена администрации Джо Байдена.

Также под ее руководством было развернуто 10 тыс. военнослужащих на границе с США и экстрадировано в Штаты 55 высокопоставленных участников картелей. Кроме этого, возросло количество случаев конфискации фентанила.

6 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Дональд Трамп рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление Николаса Мадуро.

30 октября издание The Wall Street Jourlan со ссылкой на источники писало, что администрация Трампа выявила ряд потенциальных целей в Венесуэле, которые включают военные объекты, задействованные в контрабанде наркотиков. В случае принятия решения об авиаударах, их целью будет заставить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть пост.

31 октября газета The Washington Post сообщила, что Мадуро подготовил письмо диктатору РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ракеты, радары и модернизированные самолеты — из-за того, что США собирают войска в районе Карибского бассейна.

3 ноября Трамп сделал неоднозначные заявления относительно возможного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в Венесуэле. В комментарии для телеканала CBS он заверил, что не ожидает войны, однако убежден, что дни диктатора Николаса Мадуро на посту «сочтены».