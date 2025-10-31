Как пишет The Washington Post, венесуэльский диктатор Мадуро, кроме РФ, также обратился к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи (Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро подготовил письмо диктатору РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ракеты, радары и модернизированные самолеты — из-за того, что США собирают войска в районе Карибского бассейна.

Об этом 31 октября пишет газета The Washington Post со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении внутренние документы правительства США.

Согласно бумагам, письмо Мадуро к Путину включает просьбы помочь с капитальным ремонтом радаров, с ремонтом военных самолетов и, вероятнос, с поставками ракет.

Причем письмо диктатору РФ должно было быть доставлено во время визита в Москву высокопоставленного помощника Мадуро в октябре, пишет издание.

При этом ранее в октябре Мадуро заявлял, что Венесуэла развернула по всей стране 5 тысяч переносных ракет Игла-С российского производства.

Как пишет издание, венесуэльский режим также обратился к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и поставках армейского оборудования — в первую очередь, систем радиолокационного обнаружения.

Кроме того, Мадуро просил правительство КНР ускорить производство такой техники китайскими компаниями, предположительно для того, чтобы Венесуэла могла усилить свои возможности, пишет WP.

В документах также говорится, что министр транспорта Рамон Селестино Веласкес также недавно координировал поставку военного оборудования и дронов из Ирана, а также планирует туда визит.

«Из документов неясно, как отреагировали Китай и Иран. Но Россия остается главной опорой для Мадуро. В воскресенье самолет Ил-76 — один из российских самолетов, подвергнутых в 2023 году санкциям со стороны США за участие в торговле оружием и транспортировку наемников — прибыл в Каракас, столицу Венесуэлы, после обходного маршрута над Африкой, чтобы избежать западного воздушного пространства, согласно Flightradar24», — пишет WP.

В Кремле отказались комментировать информацию издания о письме Мадуро.

При этом на днях в РФ ратифицировали новый стратегический договор о партнерстве с Каракасом.

«Ситуация показывает, как много Москва может потерять в случае падения Мадуро, находящегося в сложной ситуации. Продолжают реализовываться высокопрофильные проекты между двумя странами, в том числе завод по производству боеприпасов „Калашников“, открытый в июле в венесуэльском штате Арагуа, примерно через 20 лет после того, как было дано обещание о его строительстве. Москва также имеет права на разведку потенциально миллиардных запасов неразработанного природного газа и нефти», — пишет WP.

Однако, как рассказали изданию экспертов, на данный момент возможности и интерес Москвы в поддержке Мадуро могут быть меньше, чем в минувшие годы.

«Противостояние между Вашингтоном и Каракасом может даже принести россиянам некоторые неожиданные выгоды, поскольку отвлекает внимание США от Европы. Погрязнув в войне на Украине и стремясь к более тесному сотрудничеству с другими латиноамериканскими партнерами, Москва в последние годы постепенно сократила свой интерес к Венесуэле, и в связи с текущим кризисом не наблюдается никаких признаков усиления поддержки», — пишет WP.

При этом президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ, что он рассматривает возможность отдать приказ бить по Венесуэле, пишет агентство Bloomberg.

«Нет», — сказала глава Белого дома 31 октября на борту Air Force One, когда его спросили насчет возможности американского удара по венесуэльским военным объектам.

При этом на прошлой неделе президент США заявлял — дескать «суша будет следующей» — сразу после серии атак с середины сентября на предполагаемые суда наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана.

«Смена режима в Венесуэле станет серьезным ударом для Москвы, поскольку может привести к потере одного из основных союзников и значительному ослаблению другого — Кубы, еще более давнего союзника Москвы, разведывательное сообщество которой тесно связано с Венесуэлой Мадуро, которая, по мнению наблюдателей, может стать следующей в списке Вашингтона», — подытожили в WP

Ранее 31 октября американское издание The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа обнаружила ряд потенциальных целей в Венесуэле, которые включают военные объекты, задействованные в контрабанде наркотиков.

Как сообщают источники издания, знакомые с планами Белого дома, в случае принятия Трапмом решения об авиаударах, их целью будет вынудить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть пост.

Хотя Трамп еще не принял окончательного решения относительно наземных ударов, чиновники отмечают, что возможные авиаудары будут направлены на объекты, связывающие наркокартели с режимом Мадуро. Американские военные уже атаковали лодки, которые, по их данным, перевозили наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана, резюмировали в WSJ.

Обострение отношений между США и Венесуэлой

6 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Дональд Трамп рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление Николаса Мадуро.

В конце сентября Николас Мадуро подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в сфере обороны и безопасности на случай военного вторжения. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отметила, что документ дает главе государства особые механизмы реагирования в условиях угрозы и будет применен только в случае внешней агрессии.

29 августа издание Axios со ссылкой на источники писало, что президент США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим Мадуро. США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными

8 августа Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского диктатора. Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и грубых нарушениях прав человека.

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков США (DEA), изъято 30 тонн кокаина, связанного с режимом Мадуро, из которых 7 тонн непосредственно связано с самим диктатором. Эти поставки являются основным источником прибыли для картелей, действующих в Венесуэле и Мексике.