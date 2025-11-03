Трамп заявил, что дни Мадуро «сочтены» и ответил, начнут ли США военную операцию против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп сделал неоднозначные заявления относительно возможного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в Венесуэле . В комментарии для телеканала CBS он заверил, что не ожидает войны, однако убежден, что дни диктатора Николаса Мадуро на посту «сочтены».

Во время программы 60 минут журналистка спросила Трампа, планирует ли Вашингтон военную операцию против Венесуэлы.

«Я сомневаюсь. Не думаю», — сказал президент США.

Однако на вопрос, дни Мадуро на посту президента «сочтены», он ответил: «Я бы сказал, что да. Я так думаю, да».

Как отмечает The Guardian, США накапливают военные подразделения в Карибском бассейне и нанесли многочисленные удары по судам, которые вероятно занимаются торговлей наркотиками, в результате чего погибли десятки людей.

Мадуро, которому в США предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков, обвинил Вашингтон в использовании наркоторговли как повода для «навязывания смены режима» в Каракасе с целью захвата венесуэльской нефти.

Газета WSJ сообщала, что Мадуро подготовил письмо диктатору РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ракеты, радары и модернизированные самолеты — из-за того, что США собирают войска в районе Карибского бассейна. Согласно бумагам, письмо Мадуро к Путину содержит просьбу помочь с капитальным ремонтом радаров, ремонтом военных самолетов и, вероятно, поставкой ракет.

31 октября издание сообщило, что администрация Трампа выявила ряд потенциальных целей в Венесуэле, которые включают военные объекты, вовлеченные в контрабанду наркотиков. В случае принятия Трампом решения об авиаударах, их целью будет заставить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть пост.

Обострение отношений между США и Венесуэлой

6 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Дональд Трамп рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление Николаса Мадуро.

В конце сентября Николас Мадуро подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в сфере обороны и безопасности на случай военного вторжения. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отметила, что документ предоставляет главе государства особые механизмы реагирования в условиях угрозы и будет применен только в случае внешней агрессии.

29 августа издание Axios со ссылкой на источники писало, что президент США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим Мадуро. США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными.

8 августа Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского диктатора. Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и грубых нарушениях прав человека.

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков США (DEA), изъято 30 тонн кокаина, связанного с режимом Мадуро, из которых 7 тонн непосредственно связано с самим диктатором. Эти поставки являются основным источником прибыли для картелей, действующих в Венесуэле и Мексике.