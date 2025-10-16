Администрация Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что предоставил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) разрешение на проведение секретных операций на территории Венесуэлы. Об этом пишут NYT , Reuters и BBC .

По словам Трампа, Белый дом рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям не только в море, но и на суше. Это стало очередным шагом к обострению давления Вашингтона на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

Реклама

В течение последних недель американские военные совершили по меньшей мере пять атак в Карибском бассейне против судов, которые, по данным США, перевозили наркотики. В результате этих ударов погибли 27 человек. Эксперты ООН по правам человека назвали такие действия «внесудебными казнями».

Американский лидер стремится усилить давление на Мадуро, которого США и ряд других стран не признают легитимным главой Венесуэлы. Заявление Трампа стало резкой эскалацией ситуации, отмечает Reuters.

Читайте также: Венесуэла закрывает посольство в Норвегии после награждения лидера оппозиции Нобелевской премией мира

Во время выступления в Белом доме в среду, 15 октября, Трамп заявил журналистам, что его администрация «рассматривает возможность проведения наземных операций».

Газета The New York Times в тот же день сообщила со ссылкой на свои источники, что президент разрешил ЦРУ действовать в Венесуэле самостоятельно или в рамках более широкой военной кампании. Когда один из журналистов спросил, почему Трамп позволил ЦРУ отправиться в Венесуэлу, он ответил:

«На самом деле я принял это решение по двум причинам. Во-первых, они [власти Венесуэлы] освободили свои тюрьмы и отправили их [заключенных] в США… Они пересекли нашу границу».

Читайте также: Президент Венесуэлы объявил о массштабной мобилизации после обвинений Трампа

«Во-вторых, это наркотики. К нам поступает большое количество наркотиков из Венесуэлы, в основном морским путем. Теперь мы рассматриваем сухопутные маршруты, поскольку море находится под нашим контролем», — добавил Трамп.

Он отказался комментировать возможное участие ЦРУ в попытках свергнуть Мадуро, за задержание которого США ранее объявили вознаграждение в 50 миллионов долларов. «Разве не было бы бессмысленно отвечать на этот вопрос?» — сказал президент.

Источники New York Times, которые рассказали о секретной директиве, заявляют, что стратегия администрации Трампа направлена именно на устранение Мадуро от власти. Сам Трамп неоднократно называл Венесуэлу одним из главных пунктов транзита фентанила — чрезвычайно опасного наркотика, хотя официальная статистика свидетельствует, что основным его поставщиком в США является Мексика.

Власти Венесуэлы 15 октября осудили заявление Трампа о разрешении ЦРУ действовать в стране, назвав его нарушением международного права и Устава ООН. По данным Reuters, в заявлении Венесуэлы говорится о том, что действия США имеют целью легализовать операцию по смене режима, конечной целью которой является установление контроля над нефтяными ресурсами страны.

Корреспондент BBC в Белом доме Бернд Дебусманн-младший обратил внимание, что чрезвычайно редко верховный главнокомандующий США публично подтверждает факт проведения ЦРУ каких-либо тайных операций.

Во время последнего американского удара, который произошел во вторник, 14 октября, погибли шесть человек. Под атакой было судно у берегов Венесуэлы. В своей публикации в Truth Social Трамп написал, что «разведка подтвердила: судно перевозило наркотики, было связано с наркоторговыми террористическими сетями и проходило по известному маршруту контрабанды».

Как и после предыдущих атак, власти США не сообщили, какому именно наркокартелю принадлежало судно и кто находился на его борту. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал провести военные учения вблизи Каракаса.

Обострение отношений между США и Венесуэлой

6 сентября CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление президента Николаса Мадуро.

29 августа Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим Мадуро. США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными.

8 августа Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы.

Читайте также: YouTube удалил канал президента Венесуэлы Мадуро

Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и грубых нарушениях прав человека. По словам Бонди, диктатор «использует иностранные террористические организации для поставки наркотиков и насилия на территорию США».