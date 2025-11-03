В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города, который объявил войну наркокартелям

Карлос Манзо, мэр Уруапана до того, как его застрелили, в Уруапане (Фото: Carlos Manzo via Facebook/Handout via REUTERS)

Во время празднования Дня мертвых в городе Уруапан (Мексика) был застрелен мэр Карлос Мансо — политик, который открыто выступал против наркокартелей и организованной преступности.

Об этом сообщает El Pais.



Нападение произошло прямо во время публичного мероприятия, когда Мансо открывал фестиваль свечей. Нападавшие открыли огонь в толпе из нескольких сотен человек. Парамедики пытались спасти мэра, проводя сердечно-легочную реанимацию, однако безуспешно.

По данным национального агентства общественной безопасности, одного из нападавших ликвидировали на месте, еще двоих задержали.

Федеральный министр безопасности Омар Гарсия Харфуч подтвердил, что Мансо находился под государственной охраной:

«С декабря 2024 года ему назначили охрану, а в мае — дополнительное подкрепление. К сожалению, нападавшие воспользовались уязвимостью публичного мероприятия», — сказал он.

Мансо возглавил Уруапан в сентябре 2024 года и стал известным из-за своей жесткой позиции в отношении преступных группировок. Он лично выходил в бронежилете на патрулирование улиц и призывал федеральные власти действовать решительнее против насилия.

Мансо стал шестым мэром, убитым в Мексике в этом году, и третьим в штате Мичоакан. Ранее были убиты мэры городов Тепалькатепек и Такамбаро.

Недавно бывший президент США Дональд Трамп заявлял о готовности отправить американские войска в Мексику для борьбы с наркокартелями. Однако президент Клаудия Шейнбаум отказалась от предложения.

На своей инаугурации в январе Трамп объявил, что признает мексиканские картели международными террористическими организациями.