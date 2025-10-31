Администрация президента США Дональда Трампа обнаружила ряд потенциальных целей в Венесуэле , которые включают военные объекты, задействованные в контрабанде наркотиков. Об этом 30 октября сообщили американские чиновники, пишет The Wall Street Journal .

Как сообщают источники издания, знакомые с планами, в случае принятия решения об авиаударах, их целью будет вынудить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть пост.

Хотя Трамп еще не принял окончательного решения относительно наземных ударов, чиновники отмечают, что возможные авиаудары будут направлены на объекты, связывающие наркокартели с режимом Мадуро. Американские военные уже атаковали лодки, которые, по их данным, перевозили наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.



К потенциальным целям могут входить порты и аэропорты, контролируемые военными, которые используются для контрабанды наркотиков, включая морские базы и военные аэродромы, говорится в материале WSJ.

«Президент Трамп четко дал понять Мадуро: перестаньте отправлять наркотики и преступников в нашу страну», — заявила представитель Белого дома Анна Келли. «Президент готов использовать все доступные ресурсы США, чтобы остановить поток наркотиков».

Чиновники также назвали Венесуэлу «центром террористической деятельности» и утверждают, что режим Мадуро контролирует картели. Секретарь Госдепа Марко Рубио заявил, что это операция против «наркотеррористов», которые являются «Аль-Каидой Западного полушария», и что их необходимо остановить.

Пентагон направляет в Карибское море авианосец и вспомогательные корабли, а также имеет на месте несколько военных кораблей, тысячи военных и современную авиацию. Бомбардировщики B-52 и B-1 уже неоднократно совершали полеты вдоль побережья Венесуэлы, чтобы проверить реакцию ее обороны.

Трамп также разрешил ЦРУ проводить тайные операции в стране. Однако он не уточнил, входит ли в этот план физическое устранение Мадуро, отметив, что «Венесуэла испытывает на себе давление».

Венесуэльская армия имеет современные системы ПВО, включая российские комплексы С-300 и переносные системы Игла-С, способные потенциально сбивать американские самолеты, пишет WSJ.

«Я считаю, Мадуро выдержит по крайней мере один раунд», — заявил адмирал в отставке Джеймс Ставридис. Если удары по военным и морским целям не изменят ситуацию, следующим этапом могут стать атаки на руководство страны, добавил он.

Обострение отношений между США и Венесуэлой

6 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Дональд Трамп рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление Николаса Мадуро.

В конце сентября Николас Мадуро подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в сфере обороны и безопасности на случай военного вторжения. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отметила, что документ дает главе государства особые механизмы реагирования в условиях угрозы и будет применен только в случае внешней агрессии.

29 августа издание Axios со ссылкой на источники писало, что президент США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим Мадуро. США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными.

8 августа Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского диктатора. Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и грубых нарушениях прав человека.

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков США (DEA), изъято 30 тонн кокаина, связанного с режимом Мадуро, из которых 7 тонн непосредственно связано с самим диктатором. Эти поставки являются основным источником прибыли для картелей, действующих в Венесуэле и Мексике.