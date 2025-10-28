Пентагон нанес три удара по наркосуднам в Тихом океане (Фото: Пит Хэгсет/Х)

Министерство обороны Соединенных Штатов в понедельник, 27 октября, нанесло три кинетических удара по четырем судам в Тихом океане, перевозившим наркотики . Известно 14 погибших.

Об этом сообщил глава Пентагона Пит Гегсет.

Глава Минобороны США заявил, что удары нанесли по указанию американского президента Дональда Трампа.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

Гегсет говорит, что эти суда эксплуатируют признанные террористические организации, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков в восточной части Тихого океана.

По словам главы Пентагона, эти катера были известны американскому разведывательному аппарату. Они двигались по известным маршрутам наркотрафика и перевозили наркотики, отметил Гегсет.

«Во время первого удара на борту судов находилось восемь мужчин-наркотеррористов. Во время второго удара на борту судна находилось четверо мужчин-наркотеррористов. Во время третьего удара на борту судна находилось трое мужчин-наркотеррористов. Всего во время трех ударов было убито 14 наркотеррористов, один выжил», — сообщил Гегсет.

По его словам, все удары были осуществлены в международных водах, военнослужащие США не пострадали.

Гегсет отметил, что Южное Командование вооруженных сил США (USSOUTHCOM) немедленно начало стандартные протоколы поисково-спасательных операций (SAR) для выявления выживших после удара.

Кроме того, он сообщил, что мексиканские органы SAR взяли на себя ответственность за координацию спасательных работ.

Глава Минобороны США утверждает, что его ведомство потратило более двух десятилетий на защиту других государств, а теперь защищает свое собственное.

«Эти наркотеррористы убили больше американцев, чем Аль-Каида, и к ним будут относиться так же. Мы будем отслеживать их, создавать сеть, а затем охотиться на них и убивать», — сказал глава Пентагона.

24 октября Хегсет сообщил, что армия США по приказу Трампа ударила по судну, которое, по утверждению американских офицеров, перевозило в акватории Карибского моря груз наркотиков, в результате чего на его борту погибли шесть человек.

Ранее американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на свои источники, что 2 октября президент Дональд Трамп позвонил специальному посланнику Ричарду Гренеллу, который возглавлял переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро и другими высокопоставленными чиновниками Венесуэлы, и приказал прекратить все дипломатические контакты.

6 сентября CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление президента страны Николаса Мадуро.

29 августа Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим Мадуро. США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными.