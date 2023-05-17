Как ВСУ получить F-16. Британский экс-разведчик объяснил, что поможет убедить США предоставить Украине знаменитые истребители 17 мая, 10:43 NV Премиум F-16 (Фото:South Korean Defence Ministry / Handout via REUTERS)

В конце концов, США дадут разрешение на передачу самолетов F-16 Украине и та использует их максимально эффективно, прогнозирует британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж.

Передача Украине истребителей — полностью политическое решение, и принять его должны в первую очередь Соединенные Штаты. Ведь согласие Вашингтона нужно для поставок не только американских F-16, но и, например, шведских Gripon, оборудованных американскими двигателями, отмечает в интервью NV Фрэнк Ледвидж, экс-офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете.

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«Я полностью уверен, что если Украина получит F-16, она найдет возможность использовать их как следует», – говорит он.

Подозрения в том, что ВСУ применят истребители для атак на территорию РФ, по мнению эксперта, является слабым контраргументом. Ведь Украина до сих пор не проявила заинтересованности так поступать. А истребители позволят украинцам максимально эффективно защищаться.

Напомним, в конце апреля координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США пока не рассматривают передачу Украине F-16.

«Я уверен, что в конце концов разрешение на передачу истребителей будет получено», – подчеркивает Ледвидж. Что для этого должна сделать Украина, так это проявить упорство, считает он. Это ведь уже срабатывало в прошлом: как с ракетами большой дальности и HIMARS-ами, так и со 155-миллиметровой артиллерией и другим вооружением.

Правда, ни HIMARS, ни истребители не станут решающим оружием, которое обеспечит успех украинского контрнаступления, добавляет экс-разведчик. По его мнению, более важными, чем вооружение, являются подготовка и развитие навыков использования комбинированных военных средств (combined arms) – танков, пехоты, самолетов, кибер- и инженерных войск, логистики в связке.

«И украинцы сейчас имеют для этого лучшие возможности, чем в прошлом году», — отмечает он.