Несколько стран готовы передать Украине истребители в составе коалиции — Дмитрий Кулеба

16 мая, 23:03
Поделиться:
F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Некоторе страны уже готовы передать Украине западные самолеты в составе международной коалиции. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона во вторник, 16 мая.

Комментируя итоги визитов президента Владимира Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию, Кулеба напомнил, что несколько стран заявили о готовности обучать украинских пилотов. Он также сообщил, что уже есть страны, готовые предоставить защитникам Украины самолеты в составе коалиции.

Видео дня

Читайте также:
Украина хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, чтобы сформировать три-четыре эскадрильи — советник Резникова

«Авиационная коалиция точно сформируется в этом году. Я теперь в этом совершенно не сомневаюсь. А когда фактически западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо — этот вопрос еще требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро», — добавил Кулеба.

Читайте также:

Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya (Фото:___karaya___/instagram) Украине нужны только F-16. Интервью NV с пилотом Karaya — о западных истребителях и авиации во время наступления Сил обороны

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 16 мая, подтвердил, что Великобритания и Нидерланды согласились работать над коалицией истребителей.

Спикер Даунинг-стрит заявил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились создать «международную коалицию» для помощи в передаче истребителей F-16 Украине, передает The Guardian.

Президент Владимир Зеленский по итогам своих визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию заявил, что Украина создает коалицию для тренировки пилотов на современных западных самолетах. В коалицию перед этим вошли Великобритания и Польша, Франция позже заявила, что готова присоединиться. Зеленский также сказал, что Украина продолжает работу над коалицией истребителей.

Ранее в правительстве Британии заявили, что обучение украинских пилотов начнется летом 2023 года. Великобритания стала первой страной, которая пообещала тренировать украинских пилотов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Истребители F-16 Дмитрий Кулеба Поддержка Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X