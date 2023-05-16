Несколько стран готовы передать Украине истребители в составе коалиции — Дмитрий Кулеба 16 мая, 23:03 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Некоторе страны уже готовы передать Украине западные самолеты в составе международной коалиции. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона во вторник, 16 мая.

Комментируя итоги визитов президента Владимира Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию, Кулеба напомнил, что несколько стран заявили о готовности обучать украинских пилотов. Он также сообщил, что уже есть страны, готовые предоставить защитникам Украины самолеты в составе коалиции.



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«Авиационная коалиция точно сформируется в этом году. Я теперь в этом совершенно не сомневаюсь. А когда фактически западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо — этот вопрос еще требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро», — добавил Кулеба.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 16 мая, подтвердил, что Великобритания и Нидерланды согласились работать над коалицией истребителей.

Спикер Даунинг-стрит заявил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились создать «международную коалицию» для помощи в передаче истребителей F-16 Украине, передает The Guardian.

Президент Владимир Зеленский по итогам своих визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию заявил, что Украина создает коалицию для тренировки пилотов на современных западных самолетах. В коалицию перед этим вошли Великобритания и Польша, Франция позже заявила, что готова присоединиться. Зеленский также сказал, что Украина продолжает работу над коалицией истребителей.

Ранее в правительстве Британии заявили, что обучение украинских пилотов начнется летом 2023 года. Великобритания стала первой страной, которая пообещала тренировать украинских пилотов.