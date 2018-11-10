10 ноября 2018, суббота

США больше не будут заправлять самолеты Саудовской Аравии в воздухе

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Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США поддерживают это решение

Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США поддерживают это решение

США прекратили воздушную заправку военных самолетов международной коалиции в Йемене во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявляют в Саудовской Аравии, США прекратили оказывать этот вид поддержки по просьбе Эр-Рияда, поскольку саудовские военные самостоятельно способны проводить дозаправку самолетов в воздухе.

Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США поддерживают это решение.

Причиной этих изменений является убийство журналиста Джамаля Хашукджи, после которого законодатели от обеих партий в Конгрессе США угрожали заблокировать эти заправки.

Пентагон обеспечивал 20% технических мощностей для дозаправки самолетов коалиции, осуществляющих рейды в Йемен, где Саудовская Аравия участвует в гражданской войне с 2015 года.

Напомним, оппозиционный к власти Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако через 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власть хотела убедить Хашукджи вернуться в страну и отправила для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и освободили пятерых должностных лиц, в том числе советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

По данным СМИ, в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили следы кислоты, которую могли использовать для растворения останков убитого журналиста

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