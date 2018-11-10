Турция передала аудиозаписи по делу Хашукджи пяти странам – Эрдоган

Эрдоган не рассказал, что было на записях

Турция передала аудиозаписи по делу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи пяти странам, заявил турецкий лидер Реджип Тайип Эрдоган, пишет CNN.

"Мы передали записи. Мы передали их Саудовской Аравии, США, немцам и французам, а также британцам", - уточнил он.

При этом Эрдоган не рассказал, что именно было на записях.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

По данным СМИ, в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили следы кислоты, которую могли использовать для растворения останков убитого журналиста

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