В резиденции генконсула Саудовской Аравии нашли следы кислоты - СМИ

В резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили следы кислоты, которую могли использовать для растворения останков убитого журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники в турецкой прокуратуре.

По словам собеседника, следы плавиковой кислоты и других химикатов были обнаружены в колодце в резиденции саудовского генконсула Мухаммада аль-Утайби, который в октябре перед обысками покинул страну и вылетел в Эр-Рияд.

По данным Al Jazeera, турецкие следователи смогли взять образцы из колодца во время первого обыска в резиденции в ночь на 17 октября.

Кроме того, образцы, взятые из канализационной и дренажной систем вокруг дипломатического квартала, также показали наличие следов кислоты.

Напомним, что представитель правительства Турции заявил, что после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле Эр-Рияд послал на место происшествия специалистов, в задачи которых входило скрыть следы преступления.

Смотрите также В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста. Какие доказательства причастности работников диппредставительства есть у турецкой власти

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

Смотрите также Вошел в консульство и пропал. Что известно об исчезновении саудовского журналиста в Стамбуле и почему его ищут три страны

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.