Федеральный агент США Эдвин Лопес предложил главному пилоту венесуэльского диктатора Николаса Мадуро тайно направить его самолет туда, где власти США могли бы его арестовать, пишет агентство Associated Press во вторник, 28 октября.

После этого летчик «стал бы очень богатым человеком», заявил ему агент во время секретной встречи. После напряженного разговора пилот ушел, но дал агенту номер своего мобильного телефона. В течение следующих года и четырех месяцев, даже после того, как он в июле покинул государственную должность, Лопес продолжал общаться с пилотом в мессенджерах.

«Эта схема показывает, в каких масштабах — и зачастую в небрежной манере — США на протяжении многих лет стремились свергнуть Мадуро, которого они обвиняют в разрушении демократии в богатой нефтью стране, одновременно обеспечивая спасательный круг наркоторговцам, террористическим группировкам и управляемой коммунистами Кубе», — пишет AP.

Агентство напоминает, что после возвращения в Белый дом Дональд Трамп занял еще более жесткую позицию. Летом президент США направил тысячи военных, ударные вертолеты и военные корабли в Карибский бассейн для атак на рыболовецкие суда, подозреваемые в контрабанде кокаина из Венесуэлы. В результате 10 ударов, как заявляли в Пентагоне, погибли по меньшей мере 43 человека. В октябре Трамп одобрил тайные операции ЦРУ на территории Венесуэлы, а правительство США удвоило вознаграждение за поимку Мадуро, который обвиняется Вашингтоном в незаконном обороте наркотиков.

После прихода к власти в 2013 году Мадуро жестоко подавлял протесты, что привело к многочисленным арестам, и отправлял в тюрьму даже некогда влиятельных союзников, которых подозревал в нелояльности.

Как пишет AP, 7 августа агент Лопес отправил пилоту пресс-релиз Министерства юстиции США о том, что вознаграждение за Мадуро увеличилось до 50 млн долларов, и написал, что «все еще ждет ответа».

Журналисты узнали подробности плана, который в конце концов провалился, поговорив с тремя бывшими и действующими американскими чиновниками, одним из оппонентов Мадуро, а также изучили и подтвердили подлинность переписки между Лопесом и пилотом. AP не смогло найти пилота — венесуэльского генерала Битнера Вильегаса.

Как сказано в расследовании, план возник, когда 24 апреля 2024 года, во время президентства Джо Байдена, в посольство США в Доминиканской Республике пришел информатор. Он утверждал, что обладает информацией о самолетах Мадуро.

50-летний Лопес в то время был атташе в посольстве и агентом отдела расследований Министерства внутренней безопасности. Лопес — уроженец Пуэрто-Рико и бывший рейнджер армии США, который построил блестящую карьеру в борьбе с наркокартелями и мошенниками, а позже руководил расследованиями против транснациональных преступных сетей, действующих в Карибском регионе. После пресечения незаконной валютной операции в Майами в 2010 году его публично критиковал Уго Чавес, предшественник Мадуро. Работа в посольстве была для агента последней перед выходом на пенсию.

«Посольство было закрыто, хотя Лопес все еще сидел у себя за столом. Ему вручили карточку с именем и номером телефона информатора. Когда он позвонил, информатор заявил, что два самолета, используемых Мадуро, находятся в Доминиканской Республике на дорогостоящем ремонте», — пишет AP.

Любое техническое обслуживание самолетов, скорее всего, было бы уголовным преступлением по законам США, поскольку предполагало бы закупку американских деталей вопреки санкциям против Венесуэлы. Самолеты Мадуро также подлежали конфискации за нарушение санкций, сказано в материале.

Самолеты находились в аэропорту Ла-Исабела в Санто-Доминго, но, чтобы связать их с Мадуро, следователям потребовалось несколько месяцев. Они выяснили, что Мадуро отправил на остров пятерых пилотов в попытках спасти многомиллионные воздушные суда.

Агент получил от начальства и властей Доминиканской Республики разрешение вместе с коллегами допросить пилотов. С каждым из них они беседовали около часа, оставив напоследок Вильегаса, который, как выяснили США, был штатным пилотом Мадуро.

«Вильегас был членом элитного почетного караула президента и полковником ВВС Венесуэлы. Бывший венесуэльский чиновник, регулярно путешествовавший с президентом, описывал его как дружелюбного, сдержанного и пользующегося доверием Мадуро. Самолеты, на которых он летал, использовались для перевозки Мадуро по всему миру — часто к противникам США, таким как Иран, Куба и Россия. На видео, опубликованном Мадуро в декабре 2023 года, Вильегас держит рацию в кабине пилота, пока президент обменивается патриотическими лозунгами с пилотом российского истребителя Сухой», — рассказывается в расследовании.

По словам двух источников AP, в начале допроса Лопес и Вильегас немного поболтали о знаменитостях, с которыми летал пилот, о его военной службе и типах самолетов, которыми тот имел право управлять. Примерно через 15 минут разговора пилот начал напрягаться, а его ноги стали дрожать. Позже агент спросил, летал ли он когда-нибудь с Чавесом или Мадуро. Пилот пытался уклониться от ответа, но позже признал, что возил обоих лидеров и показал фото у себя на телефоне.

В конце разговора Лопес сказал Вильегасу, что если тот тайно передаст Мадуро США, то станет очень богатым и любимым миллионами своих соотечественников. Он предложил пилоту самому выбрать место встречи — Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико или военная база США в Гуантанамо на Кубе.

Вильегас вместе с другими пилотами вернулись в Венесуэлу без самолета, у которого, как им сказали, не было необходимых разрешений. Правительство США работало над тем, как арестовать самолеты. Один из них, зарегистрированный в Сан-Марино на подставную компанию из Сент-Винсента и Гренадин, удалось конфисковать в сентябре 2024 года. Второй США арестовали в феврале, во время первой зарубежной поездки госсекретаря США Марко Рубио в Доминиканскую Республику.

Как сказано в материале, Лопес переписывался с Вильегасом в WhatsApp и Telegram, пытаясь убедить его сотрудничать, но это, похоже, ни к чему не привело. В июле агент ушел в отставку. Сообщение о награде в 50 млн долларов он отправил в августе, а после — еще одно, о том, что «еще есть время стать героем Венесуэлы и оказаться на правильной стороне истории», но не получил ответа.

18 сентября Лопес увидел в X пост о странной траектории полета самолета Мадуро и написал Вильегасу с нового номера «Куда ты направляешься?». Тот спросил, кто это, а позже агрессивно ответил Лопесу, назвав того трусом.

«Мы, венесуэльцы, сделаны из другого теста. Мы точно не придатели», — писал он.

Лопес отправил прошлогоднее фото, на котором они с Вильегасом разговаривают, сидя на диване в самолетном ангаре.

«Ты с ума сошел?» — ответил Вильегас.

«Немного…», — написал Лопес.

Два часа спустя Лопес «сделал последнюю попытку», пишет AP, — упомянул по именам троих детей Вильегаса и сказал, что в США их ждет лучшее будущее. «Скоро будет слишком поздно», предупредил он незадолго до того, как пилот заблокировал его номер.

Как рассказали AP три собеседника, знакомые с операцией, Лопес вместе с соратниками понимали, что Вильегас не присоединится к плану, и решили попытаться вывести из себя Мадуро. После отставки Лопес связывался с лидерами венесуэльской оппозиции в изгнании, с которыми познакомился во время работы в правоохранительных органах.

Маршалл Биллингсли, близкий союзник венесуэльской оппозиции, неделями троллил Мадуро, а в день рождения Вильегаса набросился и на него.

«Feliz cumpleanos „General“ Bitner!» — написал он в насмешливом пожелании в X и опубликовал две фото: совместную фотографию с Лопесом, на которой агент был обрезан, и официальное фото ВВС с золотой звездой генерала на погонах Вильегаса.

Пост был опубликован за минуту до того, как другой подсанкционный самолет Мадуро вылетел из аэропорта Каракаса. 20 минут спустя он неожиданно вернулся в аэропорт, пишет AP.

«Поздравление с днем рождения, которое увидели почти 3 миллиона человек, вызвало шок в венесуэльских социальных сетях: противники Мадуро предположили, что пилоту приказали вернуться для допроса. Другие задавались вопросом, не посадят ли его в тюрьму. В течение нескольких дней Вильегаса никто не видел и не слышал. Затем, 24 сентября, пилот появился в униформе летчика ВВС в популярном телешоу, ведущим которого был министр внутренних дел Диосдадо Кабельо», — рассказывают журналисты.

Во время шоу Кабельо восхвалял патриотизм Вильегаса, а тот «молча стоял рядом, подняв стиснутый кулак в знак преданности».