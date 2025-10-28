Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редакторка канадского National Post, старшая научная сотрудница Atlantic Council

Трамп объявил войну наркокартелям. Судьба Венесуэлы решена

28 октября, 07:13
NV Премиум
Война Трампа с картелями — это не просто кампания по борьбе с наркотиками. Это геополитическая перезагрузка

Война Дональда Трампа с торговлей наркотиками началась 2 сентября, когда ВМС США атаковали венесуэльские суда в Карибском море, перевозившие наркотики. Затем, 19 октября, Трамп назвал президента Колумбии «нелегальным наркодилером» и потопил судно, принадлежавшее его леворадикальной повстанческой группе. Теперь американцы взрывают корабли не только в Карибском море, но и у побережья Тихого океана Южной Америки.

До сих пор американская армия также нацеливалась на два латиноамериканских режима из-за торговли наркотиками, но теперь в ее «черном списке» уже больше стран,

