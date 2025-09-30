Мадуро расширил свои полномочия на случай «военной агрессии США»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в сфере обороны и безопасности на случай военного вторжения.

Об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес во время заседания Национального совета по вопросам суверенитета и мира, сообщает Finanzas Digital.



По словам Родригес, документ еще не вступил в силу и будет применен только в случае внешней агрессии. Она уточнила, что указ основывается на статье 236 Конституции Венесуэлы и дает главе государства особые механизмы реагирования в условиях угрозы.

«Президент подписал указ о внешней угрозе. Он наделяет его особыми полномочиями действовать в вопросах обороны и безопасности для защиты Венесуэлы», — подчеркнула вице-президент. В то же время она подчеркнула, что возможное военное вмешательство США станет «спусковым механизмом» для введения документа в действие.

Обострение отношений между США и Венесуэлой

6 сентября CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление президента Николаса Мадуро.

29 августа Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим диктатора Николаса Мадуро. США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными.

8 августа Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и грубых нарушениях прав человека. По словам Бонди, диктатор «использует иностранные террористические организации для поставки наркотиков и насилия на территорию США».

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков США (DEA), изъято 30 тонн кокаина, связанного с режимом Мадуро, из которых 7 тонн непосредственно связано с самим диктатором. Эти поставки являются основным источником прибыли для картелей, действующих в Венесуэле и Мексике.