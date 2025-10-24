США перебросили сверхзвуковые бомбардировщики B-1 к побережью Венесуэлы

Самолет B-1B Lancer ВВС США вместе с истребителями союзников в Риге, Латвия, во время учений Bomber Task Force Europe, 19 августа 2025 года (Фото: www.war.gov)

Американские военные перебросили пару сверхзвуковых бомбардировщиков B-1 к побережью Венесуэлы . Об этом сообщает Associated Press .

Согласно данным отслеживания полетов, 23 октября два бомбардировщика B-1 Lancer вылетели с авиабазы Дайс в Техасе и пролетели над Карибским морем к побережью Венесуэлы.

Анонимный американский чиновник подтвердил, что в Карибском бассейне состоялся «учебный полет» самолетов B-1.

Как отмечает AP, бомбардировщик B-1 может нести больше бомб, чем любой другой американский самолет.

Аналогичный полет бомбардировщиков B-52 Stratofortress зафиксировали в регионе на прошлой неделе. К бомбардировщикам присоединились истребители-невидимки F-35B Корпуса морской пехоты для того, что Пентагон назвал «демонстрацией атаки бомбардировщика».

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что полет бомбардировщика B1 не имел целью усилить военное давление на Венесуэлу.

«Это неправда, но мы недовольны Венесуэлой по многим причинам. Одной из них являются наркотики», — отметил он.

Читайте также: Администрация Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле

AP пишет, что американские военные создали «чрезвычайно большие» силы в Карибском море и водах возле Венесуэлы. Это вызвало предположение, что Трамп может попытаться свергнуть венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, которого обвиняют в наркотерроризме в США.

С начала сентября американские военные также наносят удары по судам в водах возле Венесуэлы, которые, по словам Трампа, занимаются контрабандой наркотиков.

Обострение отношений между США и Венесуэлой

6 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Дональд Трамп рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление Николаса Мадуро.

29 августа издание Axios со ссылкой на источники писало, что президент США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим Мадуро. США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными.

8 августа Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского диктатора. Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и грубых нарушениях прав человека.

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков США (DEA), изъято 30 тонн кокаина, связанного с режимом Мадуро, из которых 7 тонн непосредственно связано с самим диктатором. Эти поставки являются основным источником прибыли для картелей, действующих в Венесуэле и Мексике.

