На фоне напряженности с США. Мадуро заявил, что Венесуэла имеет тысячи российских переносных ЗРК

Венесуэла имеет 5000 российских зенитных ракетных комплексов на «ключевых позициях противовоздушной обороны». Об этом заявил президент страны Николас Мадуро на фоне растущей напряженности из-за развертывания военных сил США в Карибском бассейне, пишет CNN в четверг, 23 октября.

«Любые вооруженные силы в мире знают о мощности ракетных комплексов Игла-С, а Венесуэла имеет не менее 5000 таких комплексов», — заявил Мадуро во время мероприятия с военнослужащими, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión (VTV).

Президент Венесуэлы отметил, что ЗРК настолько легкие, что их может перенести даже один солдат, и были развернуты «даже на последней горе, последнем городке и последнем городе территории».

Российские ЗРК Игла-С — это системы малой дальности и низкой высоты, похожие на американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Они могут сбивать небольшие воздушные цели, такие как крылатые ракеты и дроны, а также вертолеты и самолеты, летящие на низкой высоте.

Ранее 22 октября министр войны США Пит Гегсет сообщил, что американские военные нанесли удар по судам в восточной части Тихого океана и ликвидировали пятерых подозреваемых наркоторговцев.

Как писало агентство Reuters, до этого администрация президента США Дональда Трампа провела по меньшей мере семь подобных операций в Карибском бассейне.

Удары по Тихому океану происходят на фоне роста американского военного присутствия в Карибском регионе, где уже размещены эсминцы с управляемыми ракетами, истребители F-35, атомная подводная лодка и около 6,5 тысяч военнослужащих.

Обострение отношений между США и Венесуэлой

8 августа Министерство юстиции и Госдепартамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы.

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков США (DEA), изъято 30 тонн кокаина, связанного с режимом Мадуро, из которых 7 тонн непосредственно связано с самим диктатором. Эти поставки являются основным источником прибыли для картелей, действующих в Венесуэле и Мексике.

29 августа Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим Мадуро. США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными.

6 сентября CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Трамп рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление президента страны Николаса Мадуро.

В конце сентября Николас Мадуро подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в сфере обороны и безопасности на случай военного вторжения. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отметила, что документ дает главе государства особые механизмы реагирования в условиях угрозы и будет применен только в случае внешней агрессии.

Позже Дональд Трамп заявил, что предоставил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) разрешение на проведение секретных операций на территории Венесуэлы. По словам американского президента, Белый дом рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям не только в море, но и на суше.