Венесуэльский диктатор Николас Мадуро может стать законной целью США, если будет считаться наркобароном и террористом, сообщает Politico со ссылкой на свои источники, которые знакомы с ситуацией.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп во время своего второго президентского срока вновь нацелился на Мадуро. Теперь же он стал упоминать, что диктатор является наркобароном и опасным преступником.

По словам источников, знакомых с ситуацией, план США состоит в том, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку в рамках продолжающейся борьбы Трампа с наркокартелями.

Чиновник рассказал, что у Трампа есть множество планов, включая авиаудары по объектам наркоторговли на территории Венесуэлы, однако он не отдавал прямого приказал устранить Мадуро.

Другой же источник заявил изданию, что если Мадуро посчитают наркобароном и террористом, он может стать законной целью.

«Разве мы не преследуем постоянно обвиненных наркоторговцев и террористов?», — сказал собеседник издания.

Также бывшие чиновники США пояснили, что продолжение компании против Мадуро без официального объявления о «смене режима» — не выставляет Трампа слабым. В то же время, США будут нести меньшую ответственность за последствия в Венесуэле.

Обострение отношений между США и Венесуэлой

6 сентября CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление президента Николаса Мадуро.

29 августа Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим Мадуро. США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными.

8 августа Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы.

Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и грубых нарушениях прав человека. По словам Бонди, диктатор «использует иностранные террористические организации для поставки наркотиков и насилия на территорию США».

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков США (DEA), изъято 30 тонн кокаина, связанного с режимом Мадуро, из которых 7 тонн напрямую связано с самим диктатором. Эти поставки являются основным источником прибыли для картелей, действующих в Венесуэле и Мексике.