Словакия готова передать Украине танки Т-72 и обсуждает отправку МиГ-29

25 января, 20:54
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МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Словакия готова передать Украине танки Т-72 и обсуждает передачу самолетов МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь во время брифинга в Медиацентре Украина—Одесса.

По словам министра, на вооружении Словакии сейчас 30 Т-72, и страна готова отправить их Украине, если сможет получить замену от западных партнеров.

«Летом 2022 года мы с Германией договорились, что сможем передать Украине 30 БМП в обмен на 15 Леопардов. В декабре 2022 года мы получили один танк. Ожидаем, что с марта мы будем получать по два танка каждый месяц, пока не получим все. О передаче Леопардов Украине от Словакии переговоры не ведутся», — уточнил он.

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Инфографика: NV

Комментируя вопрос о МиГ-29, Надь заявил, что сейчас это приоритет Словакии.

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«С 1 октября Словакия не использует МиГ-29… Мы готовы обсудить передачу этих самолетов Украине, ожидаем решения правительства Словакии», — сказал он.

Надь также заявил, что Словакия готова обучать украинских пилотов летать на F-16, когда получит их от США.

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Словакия обратилась к Чехии и Польше за помощью в охране своего воздушного пространства, пока страна не получит от США истребители F-16.

https://www.youtube.com/embed/VjCiPSfbgxA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Словакия Военная помощь МиГ-29 Самолеты Поддержка Украины Война России против Украины

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