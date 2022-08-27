Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, открывающее путь к передаче Украине МиГ-29 27 августа, 21:05 Словацкие МиГ-29 пролетают над авиабазой Малацки во время авиашоу, 27 августа 2022 года (Фото:REUTERS / David W Cerny)

В субботу, 27 августа, Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут патрулировать ее небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально разрешает их передачу Украине.

Как сообщает Reuters, соглашения с соседями Словакии предусматривает, что Чехия и Польша будут охранять ее небо с сентября, тогда как Словакия ожидает поставки 14 новых истребителей F-16 американского производства.

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Соглашение по F-16 было подписано еще в 2018 году, а самолеты должны быть поставлены в 2024 году.



В то же время Словакия готовится к передаче своих истребителей МиГ-29 Украине. Речь идет о передаче 11 самолетов.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам во время авиашоу в субботу, что Братислава готова отправить самолеты в Украину, но соглашение еще не достигнуто.

«Есть политическая воля, и это имеет смысл помочь нуждающимся в помощи. Эта возможность рассматривается, и как только будет достигнуто соглашение, мы уведомим вас», — сказал Надь.

Словакия ранее передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня Град. На этой неделе в Братиславе заявили, что отправят 30 гусеничных боевых машин пехоты BVP-1.

Надь, оценивший МиГи примерно в 300 миллионов евро, заявил, что Словакия потребует определенной финансовой или материальной компенсации за свои пожертвования для модернизации своих войск.



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