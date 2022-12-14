Словакия хочет передать Украине самолеты, но ей нужна замена — Подоляк

14 декабря, 19:41
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Словацкий МиГ-29 (Фото:Andrej-airliner via Wikipedia)

Словацкий МиГ-29 (Фото:Andrej-airliner via Wikipedia)

Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29, но хочет получить взамен другую авиационную технику, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире телемарафона Подоляк напомнил, что Словакия занимает абсолютно проукраинскую позицию и общественное мнение в этой стране полностью на стороне Украины.

«Они хотят передать нам самолеты и передадут их, но это вопрос замены. То есть эти самолеты они используют в рамках боевых дежурств и хотят получить замену этим самолетам», — сказал советник.

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Подоляк подчеркнул, что Россия сегодня демонстрирует абсолютное неуважение к международному праву, поэтому западные страны хотят иметь закрытое небо у себя.

«Это вопрос точно будет решен. Мы точно будем получать больше оружия. И мы точно получим от Словакии все что нам нужно», — заявил он.

12 декабря Словакия выразила свою готовность передать на нужды ВСУ свои истребители МиГ-29. Этот вопрос уже обсуждался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что истребители МиГ-29 не сделают погоды на поле боя, поэтому для ВСУ нужны современные самолеты.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Словакия МиГ-29 Истребители Михаил Подоляк

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