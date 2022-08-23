Обмен техникой с Германией. Словакия передаст Украине 30 танков Т-72 — СМИ

23 августа, 14:26
Советский танк Т-72 (Фото:Peer Gynt Photo/flickr)

Советский танк Т-72 (Фото:Peer Gynt Photo/flickr)

Словакия передаст Украине 30 танков Т-72 и получит взамен от Германии 15 боевых танков Leopard 2. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Братислава анонсировала обмен техникой с Берлином еще весной, но процесс едва не сорвался в июне. Тогда Министерство обороны Словакии заявляло, что такого количества танков Leopard мало в обмен на 30 единиц Т-72.

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Как пишет издание, сейчас страны договорились о соглашении по поставкам тяжелого вооружения и скоро объявят об этом публично.

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Германия передаст Словакии 15 боевых танков Leopard 2. Первый должен отправиться в страну уже в конце этого года. Вместо этого Словакия поставит Украине 30 советских танков Т-72.

13 августа украинские военные получили от Братиславы первые четыре гаубицы Zuzana. Также ожидается, что уже в сентябре Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29.

Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за опасений ослабить обороноспособность НАТО. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Берлин продолжит поставки оружия Киеву.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Оружие Германия Словакия Вооружение Танк Т-72АМТ Война России против Украины

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