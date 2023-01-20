Дальность стрельбы — до 50 км. Главные характеристики САУ Zuzana 2, восемь из которых Словакия передала Украине — инфографика NV 20 января, 11:03 Одна из САУ Zuzana 2, переданных Украине (Фото:Jaro Nad via Twitter)

Кроме того, 2 октября Германия, Норвегия и Дания договорились закупить для Украины дополнительно 16 словацких самоходных гаубиц Zuzana 2. Снабжение стартует в этом году.

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NV собрал основные характеристики САУ Zuzana 2 в инфографике.

САУ Zuzana 2 – новейшая версия этих габиц, их производитель – словацкая компания KONSTRUKTA-Defence.

На вооружении САУ Зузана находятся с 1998 года.

Инфографика: NV

Гаубица построена на колесном шасси TATRA 8×8, ее вес – 33,8 т, длина – 14,2 м (со стволом), ширина - 3,11 м, высота - 3,6 м. Мощность ее двигателя - 441 л.с., запас хода - 600 км, а скорость - 90 км/ч.

Экипаж Zuzana 2 состоит из четырех человек.

155-мм пушка гаубицы заезжается автоматически, ее боезапас – 40 снарядов. Скорость стрельбы в автоматическом режиме - 5 выстрелов в минуту или 13 выстрелов в течение трех минут. Скорость стрельбы в ручном режиме – 2 выстрела в минуту.

Система навигации и позиционирования Zuzana 2 интегрирована с системой управления огнем SRP. Это позволяет вести огонь с закрытых позиций. Гаубица оборудована тепловизионной системой для стрельбы прямой наводкой.

Дальность стрельбы орудия Zuzana 2 - более 41 км дальнобойными осколочно-фугасными снарядами HE ERFB-ВВ и около 50 км активно-реактивными снарядами VLAP.

Также в вооружение гаубицы входит 12,7-мм пулемет M2 Browning.

Zuzana 2 имеет броню STANAG 4569 уровня 3, она защищает от бронебойных пуль калибра 7,62 мм, осколков и мин небольшой мощности.