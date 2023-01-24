Уже определен тип самолета, который западные союзники могут передать Украине — Воздушные силы
Украина постоянно обсуждает тему предоставления самолетов, отметили в Воздушных силах (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
По данным Воздушных сил, уже фактически известно, какой тип самолетов может получить Украина от западных союзников и какими будут сроки подготовки личного состава.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.
«Дать Украине такое оружие, как многоцелевой самолет, мы просили еще в начале вторжения России. Это понятно, потому что без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень тяжело вообще проводить какие-либо боевые действия», — сказал он.
Игнат рассказал, что авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Вопрос поставки самолетов постоянно поднимает высшее военное руководство и представители Украины в разных международных кругах.
«Наши военные летчики ездили в Соединенные Штаты, выделялись средства на обучение наших пилотов… Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине и соответствующие сроки подготовки личного состава», — подчеркнул он.
Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос поставки боевых самолетов для ВСУ «сдвинулся с мертвой точки».
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.